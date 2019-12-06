Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Техосмотр автотранспорта теперь необходимо фиксировать на фото и видео

193  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

6 декабря в Министерстве экономики Управлением технического регулирования и метрологии проведена встреча с представителями органов контроля по проведению технического осмотра транспортных средств (диагностических центров) Кыргызской Республики.

В ходе встречи разъяснены внесенные нормы в части проведения органами контроля по проведению технического осмотра транспортных средств (диагностическими центрами) фото- и видеофиксации процедуры технического осмотра транспортных средств и внесения сведений о его результатах в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра, интегрированную с системой межведомственного электронного взаимодействия "Түндүк".

Также, диагностические центры, проводящие технический осмотр транспортных средств на территории КР должны быть оснащены аппаратурой, предусматривающие обязательную фото- и видеофиксацию технического осмотра транспортных средств и техническими средствами для внесения сведений о результатах проведения технического осмотра в единую автоматизированную информационную систему.

Изменения внесены постановлением правительства КР "О внесении изменений в некоторые решения ПКР" от 21 ноября 2019 года в Положение о порядке проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденного постановлением ПКР от 3 мая 2013 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383851
Теги:
правительство, техосмотр, Кыргызстан, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  