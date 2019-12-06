Техосмотр автотранспорта теперь необходимо фиксировать на фото и видео

6 декабря в Министерстве экономики Управлением технического регулирования и метрологии проведена встреча с представителями органов контроля по проведению технического осмотра транспортных средств (диагностических центров) Кыргызской Республики.

В ходе встречи разъяснены внесенные нормы в части проведения органами контроля по проведению технического осмотра транспортных средств (диагностическими центрами) фото- и видеофиксации процедуры технического осмотра транспортных средств и внесения сведений о его результатах в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра, интегрированную с системой межведомственного электронного взаимодействия "Түндүк".

Также, диагностические центры, проводящие технический осмотр транспортных средств на территории КР должны быть оснащены аппаратурой, предусматривающие обязательную фото- и видеофиксацию технического осмотра транспортных средств и техническими средствами для внесения сведений о результатах проведения технического осмотра в единую автоматизированную информационную систему.

Изменения внесены постановлением правительства КР "О внесении изменений в некоторые решения ПКР" от 21 ноября 2019 года в Положение о порядке проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденного постановлением ПКР от 3 мая 2013 года.