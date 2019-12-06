Сапара Исакова осудили на 15 лет, Артыкбаеву и Лавровой - штраф

Дело по модернизации ТЭЦ Бишкека

В Свердловском районном суде 6 декабря 2019 года состоялось последнее судебное заседание по модернизации ТЭЦ Бишкека по уголовному делу в отношении Сапара Исакова, Жанторо Сатыбалдиева, Ольги Лавровой, Осмонбека Артыкбаева, Айбека Калиева, Салайдина Авазова, Жолдошбек Назарова, Темирлан Бримкулова, которым инкриминируется совершение деяний в виде коррупции и злоупотребления должностным положением, повлёкшим причинение ущерба государственному бюджету на сумму 5 439 527 482 (пять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят два) сома, который до настоящего времени не возмещён.

В ходе судебного разбирательства государственные обвинители просили:

- признать Исакова С.Дж. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 43, частью 2 статьи 319 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с конфискацией имущества, с лишением дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики, присвоенного ему Указом Президента Кыргызской Республики УП №208 от 21 октября 2015 года, с лишением ордена "Манас" II степени, которым он был награждён Указом Президента Кыргызской Республики УП №143 от 18 июня 2016 года, и с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

Время предварительного заключения засчитать в срок наказания из расчета один день за два дня.

Меру пресечения, в виде заключения под стражей, оставить прежней.

- признать Калиева А.Р. виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 42, частью 2 статьи 319 и пунктом 2 части 3 статьи 215 УК Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года, и назначить ему наказание:

- по статье 42, части 2 статьи 319 УК Кыргызской Республики в виде 15 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 2 года;

- по пункту 2 части 3 статьи 215 УК Кыргызской Республики в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 2 года.

В соответствие с требованиями статьи 59 УК Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года, путём частичного сложения назначенных наказаний, срок окончательного наказания определить в виде 17 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением Почётной грамоты Кыргызской Республики, которой он был награжден Указом Президента Кыргызской Республики УП №183 от 17 сентября 2015 года, и медали "Данк", которой он был награждён Указом Президента Кыргызской Республики УП №256 от 14 ноября 2017 года, с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

Время предварительного заключения засчитать в срок наказания из расчета один день за два дня.

Меру пресечения, в виде заключения под стражей, оставить прежней.

Конфисковать у Калиева А.Р. в доход государства денежную сумму 1 627 801 (один миллион шестьсот двадцать семь тысячи восемьсот один) сом, полученную за продажу гражданке Ж.Амановой автомашины "Тойота Лэнд Крузер Прадо 150" 2011 года выпуска, государственный номерной знак 01 KG 908 ACV, то есть, соответствующую стоимость данной автомашины.

- признать Сатыбалдиева Ж.Ж. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 42 и частью 2 статьи 319 УК Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года, и назначить ему наказание в виде 11 лет 3 месяцев лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

Время предварительного заключения засчитать в срок наказания из расчета один день за два дня.

Меру пресечения, в виде заключения под стражей, оставить прежней.

- признать Авазова С.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 42 и частью 2 статьи 319 УК Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года, и назначить ему наказание в виде 11 лет 3 месяцев лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

Время предварительного заключения засчитать в срок наказания из расчета один день за два дня.

Меру пресечения, в виде заключения под стражей, оставить прежней.

- признать Назарова Ж.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 42 и частью 2 статьи 319 УК Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года, и назначить ему наказание в виде 11 лет 3 месяцев лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

Время предварительного заключения засчитать в срок наказания из расчета один день за два дня.

Меру пресечения, в виде заключения под стражей, оставить прежней.

- признать Бримкулова Т.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 42 и частью 2 статьи 319 УК Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года, и назначить ему наказание в виде 11 лет 3 месяцев лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

Время предварительного заключения засчитать в срок наказания из расчета один день за два дня.

Меру пресечения, в виде заключения под стражей, оставить прежней.

- признать Лаврову О.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 320 УК Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года, и назначить ей наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на три года. Меру пресечения в виде подписки о невыезде изменить и взять под стражу из-за зала суда.

- признать Артыкбаева О.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 304 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч расчетных показателей, то есть, 5 миллионов сомов, с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

В соответствие с требованиями статьи 349 УПК Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года, меру пресечения, в виде заключения под стражей, отменить и освободить в зале суда. Одновременно избрать в отношении О.Артыкбаева меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Лишить Сатыбалдиева Ж.Ж., Артыкбаева О.М., Калиева А.Р., Авазова С.А., Назарова Ж.М., Бримкулова Т.Н. и Лаврову О.В. имеющихся у них специальных, почетных званий, классных чинов, а также государственных наград.

Взыскать с Исакова С.Дж., Сатыбалдиева Ж. Ж., Артыкбаева О.М., Калиева А.Р., Авазова С.А., Назарова Ж.М., Бримкулова Т.Н. и Лавровой О.В. в пользу ОАО "Электрические станции" и Министерства финансов Кыргызской Республики ущерб в размере 5 439 527 482 (пять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят два) сома, путем обращения взыскания на имущество и денежные средства.

Обратить взыскание на сумму 100 миллионов сомов, внесенную на депозитный счет Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Артыкбаевым Э.О. в счёт возмещения ущерба по данному уголовному делу за Артыкбаева Осмонбека Мамбетжановича и перечислить её в счёт погашения ущерба Министерству финансов Кыргызской Республики.

После чего выступили в судебных прениях представители потерпевшей стороны в лице ОАО "Электрические станции" и министерства финансов Кыргызской Республики, которые просили признать обвиняемых виновными по предъявленному им обвинению и назначить предусмотренное законом наказание.

Приговором Свердловского районного суда города Бишкек от 6 декабря 2019 года:

1. Исаков Сапар Джумкадырович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 43, частью 2 статьи 319 УК Кыргызской Республики (в редакции 2017 года), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы 6 категории сроком на 15 (пятнадцать) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики, присвоенного ему Указом Президента Кыргызской Республики УП №208 от 21 октября 2015 года, с лишением ордена "Манас" II степени, которым он был награжден Указом Президента Кыргызской Республики УП №143 от 18 июня 2016 года, и с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК Кыргызской Республики его предварительное заключение зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день заключения равен двум дням содержания в исправительной колонии усиленного режима.

Срок отбытия наказания ему исчислять с 06 июня 2018 года.

Меру пресечения в отношении Исакова Сапара Джумкадыровича до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей.

2. Калиев Айбек Рыспекович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 42, частью 2 статьи 319 УК Кыргызской Республики (в редакции 2017 года), пунктом 2 части 3 статьи 183 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в редакции 1997 года), на основании которых назначить наказание:

- по статье 42, части 2 статьи 319 УК Кыргызской Республики (в редакции 2017 года) в виде лишения свободы 6 категории сроком на 12 (двенадцать) лет и 6 (шесть) месяцев, по пункту 2 части 3 статьи 183 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в редакции 1997 года) сроком на 7 (семь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

На основании статьи 59 УК Кыргызской Республики путем частичного сложения ему определено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 (пятнадцать) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, с лишением Почетной грамоты Кыргызской Республики, которой он был награжден Указом Президента Кыргызской Республики УП №183 от 17 сентября 2015 года, и медали "Данк", которой он был награжден Указом Президента Кыргызской Республики УП №256 от 14 ноября 2017 года, с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК Кыргызской Республики его предварительное заключение зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день заключения равен двум дням содержания в исправительной колонии усиленного режима.

Срок отбытия наказания ему исчислять с 18.04.2018 года.

Меру пресечения в отношении Калиева Айбека Рыспековича до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей.

3. Авазов Салайдин Абдивалиевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 42, частью 2 статьи 319 УК Кыргызской Республики (в редакции 2017 года), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы 6 категории сроком на 11 (одиннадцать) лет и 3 (три) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК Кыргызской Республики его предварительное заключение зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день заключения равен двум дням содержания в исправительной колонии усиленного режима.

Срок отбытия наказания ему исчислять с 17.04.2018 года.

Меру пресечения в отношении Авазова Салайдина Абдивалиевича до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей.

4. Сатыбалдиев Жанторо Жолдошевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 320 УК Кыргызской Республик (в редакции 2017 года), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы 4 категории сроком на 7 (семь) лет и 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК Кыргызской Республики его предварительное заключение зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день заключения равен двум дням содержания в исправительной колонии усиленного режима.

Срок отбытия наказания ему исчислять с 06 июня 2018 года.

Меру пресечения в отношении Сатыбалдиева Жанторо Жолдошевича до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей.

5. Назаров Жолдошбек Машырапович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 233 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в редакции 2017 года), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы 1 категории сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК Кыргызской Республики его предварительное заключение зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день заключения равен трем дням содержания в колонии-поселении.

Срок отбытия наказания ему исчислять с 17.04.2018 года и в связи с фактическим отбытием наказания, меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении него отменить, освободив в зале суда.

6. Бримкулов Темирлан Нургазиевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 233 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в редакции 2017 года), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы 1 категории сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК Кыргызской Республики его предварительное заключение зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день заключения равен трем дням содержания в колонии-поселении.

Срок отбытия наказания ему исчислять с 03.04.2018 года и в связи с фактическим отбытием наказания, меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении него отменить, освободив в зале суда.

7. Артыкбаев Осмонбек Мамбетжанович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 304 УК Кыргызской Республик (в редакции 1997 года), на основании которой ему назначено наказание в виде штрафа в размере пятидесяти тысяч расчетных показателей, что составляет 5000000 (пять миллионов) сом.

Меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении Артыкбаева Осмонбека Мамбетжановича отменить, освободив в зале суда.

8. Лаврова Ольга Владимировна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 304 УК Кыргызской Республик (в редакции 1997 года), на основании которой ей назначено наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч расчетных показателей, что составляет 3000000 (три миллиона) сом.

Меру пресечения в отношении Лавровой Ольги Владимировны до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде.

Конфисковать у Калиева Айбека Рыспековича в доход государства денежную сумму в размере 1627801 (один миллион шестьсот двадцать семь тысячи восемьсот один) сом, вырученную от реализации автомашины "Тойота Лэнд Крузер Прадо 150", 2011 года выпуска,

государственный номерной знак 01 KG 908 ACV.

Взыскать с осужденных Исакова Сапара Джумакадыровича, Сатыбалдиева Жанторо Жолдошевича, Артыкбаева Осмонбека Мамбетжановича, Калиева Айбека Рыспековича, Авазова Салайдина Абдивалиевича, Назарова Жолдошбека Машыраповича, Бримкулова Темирлана Нургазиевича и Лавровой Ольги Владимировны в пользу ОАО "Электрические станции" и Министерства финансов Кыргызской Республики ущерб в размере 5439527482 (пять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят два) сома, в том числе путем обращения взыскания на имущество и денежные средства.

Обратить взыскание на сумму 100 миллионов сомов, внесенную на депозитный счет Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в счёт возмещения ущерба по данному уголовному делу за Артыкбаева Осмонбека Мамбетжановича и перечислить её в счёт погашения ущерба Министерству финансов Кыргызской Республики.