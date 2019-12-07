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На Таврических чтениях изучили опыт парламентаризма в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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В Таврическом дворце Санкт-Петербурга - штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ - состоялась XIII ежегодная международная научная конференция "Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность" ("Таврические чтения").

Участниками чтений, по информации МПА СНГ, стали ученые из многих регионов России, а также специалисты в области истории парламентаризма из Беларуси, Кыргызстана, Польши, в общей сложности более 80 человек.

В рамках конференции состоялась дискуссия на тему "Что такое парламентаризм?". На заседании также была затронута важная тема взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти. Эту тему рассмотрела в своем докладе "Формирование правительства Кыргызской Республики на основе парламентского большинства" доцент Кыргызского государственного юридического университета Эристина Кочкарова.

Выступивший на конференции Генеральный секретарь - руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий подчеркнул, что проведение разнообразных форумов и конференций всегда было важным направлением деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ. И особо выделил "Таврические чтения" в ряду этих мероприятий.

Такие чтения, посвященные актуальным проблемам парламентаризма, проводятся с 2007 года. В конференциях принимают участие ученые из Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, депутаты Государственной Думы РФ, потомки депутатов Государственной думы Российской империи, политические и общественные деятели.

В рамках конференции проводятся дискуссии, презентации книг и выставок по истории парламентаризма. По итогам конференций публикуются сборники научных статей.


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URL: https://www.vb.kg/383861
Теги:
парламент, Россия, Кыргызстан
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