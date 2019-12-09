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Кыргызстан и Санкт-Петербург будут дружить биржами

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- Евгений Денисенко
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Кыргызская фондовая биржа договорилась с крупнейшей товарной биржей России - Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой (СПбМТСБ) - об интеграции систем электронных торгов. Это предусмотрено соглашением, подписанным руководством обеих структур, сообщили в СПбМТСБ.

Документ также предусматривает обмен опытом в организации биржевой торговли в системах электронных торгов, обмен информационно-аналитическими материалами о рыночной ситуации на товарных рынках России и Кыргызстана. Одним из основных направлений сотрудничества станет содействие приходу компаний обеих стран на товарные рынки двух бирж путем внедрения единых процедур аккредитации для участников торгов.

"Соглашение с Кыргызской фондовой биржей – это новый важный шаг по пути интеграции биржевых рынках в рамках ЕАЭС. Обмен опытом, совместные маркетинговые программы, синхронизация работы технологических платформ обеспечат синергетический эффект в данной сфере, станут дополнительным стимулом развития торгов. Сотрудничество бирж – это прозрачность рынков двух стран, репрезентативность биржевых индексов, возможность управления рисками как для производителей и потребителей сырьевых товаров", – подчеркнул президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников.

"Такое сотрудничество особенно актуально для нас в связи с задачей развития относительно нового товарно-сырьевого сектора нашей биржи. Достижение определенных объемов торгов в целях обеспечения нужд как внутреннего рынка республики, так и развития ее экспортного потенциала невозможно без применения современных инструментов и технологий биржевой торговли. И при решении этой задачи мы рассчитываем на опыт наших коллег из России", - отметил глава Кыргызской фондовой биржи Алмазбек Шабданов.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, крупнейшая в России, организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, сжиженных углеводородов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.


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URL: https://www.vb.kg/383863
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