В Бишкеке стартовал традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление

В Бишкеке стартовал традиционный конкурс столичной мэрии на лучшее новогоднее оформление района, жилого массива, здания и прилегающей территории "С Новым годом, любимый город!".

Конкурс ежегодно проводится для создания новогоднего настроения, а также поддержки новогоднего оформления Бишкека, улиц, площадей, зданий и сооружений.

В конкурсе могут принять участие административные районы мэрии Бишкека, министерства, административные ведомства, учреждения, хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, торговые центры и дворы.

Конкурс будет проводиться по номинациям:

• Лучшее новогоднее оформление района.

В номинации присуждаются четыре премии: первое место – 60 тыс. сомов, второе место – 50 тыс. сомов, два третьих места – по 40 тыс. сомов.

• Лучшее новогоднее оформление новостроек города Бишкек (жилые массивы).

По номинации присуждаются четыре премии МТУ мэрии города Бишкек по 50 тыс. сомов. 1 этап - отбирают районные администрации, 2 этап - отбирает конкурсная комиссия.

• Лучшее внутридворовое новогоднее оформление. В номинации присуждаются четыре премии МТУ мэрии города Бишкек по 40 тыс. сомов. 1 этап - отбирают районные администрации, 2 этап - отбирает конкурсная комиссия.

• Лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории зданий министерств и административных ведомств.

В номинации присуждаются три премии: первое место – 50 тыс. сомов, второе место – 40 тыс. сомов, третье место – 30 тыс. сомов.

• Лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории объектов торговли и услуг, офисов и других объектов.

В номинации присуждаются три премии: первое место – 70 тыс. сомов, второе место – 50 тыс. сомов, одно третье место – 30 тыс. сомов.

• Лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории к крупным торговым комплексам, центрам и рынкам. Поощрение на усмотрение комиссии.

• Конкурс на лучшее персональное или коллективное видеопоздравление, флешмоб (не более 1-2 минут), селфи "С Новым годом, мой любимый город!" необходимо присылать на электронную почту konkurs@meria.kg (участникам обязательно надо указать номер сотового телефона, электронную почту и ФИО контактного лица).

30 участникам конкурса будут присуждать премии в размере пяти тысяч сомов.

Предусмотрен специальный приз по решению конкурсной комиссии.

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, а также оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не раскрывающие тематику конкурса.

Дорогие горожане! Для участия в конкурсе вам необходимо до 31 декабря 2019 года отправить фотографии на электронную почту: konkurs@meria.kg с обязательным указанием контактных данных. От каждого участника принимается до 5 фотографий с указанием даты, когда была сделана фотография. Снимки должны быть четкими и показывать оформление территории, быть в формате JPEG размером до 1 мегабайта.

Подведение итогов состоится в январе нового года.

- Дорогие горожане! Участвуйте в замечательном новогоднем конкурсе. Давайте вместе создадим праздничное настроение в городе! - призывает пресс-службу мэрии Бишкека.