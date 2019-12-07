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Школьники посетили с экскурсией бишкекскую милицию

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- Оксана Гут
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Школьники посетили бишкекскую милицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

В Главном управлении внутренних дел г.Бишкек была проведена акция "День открытых дверей" для учащихся городских школ. Во время экскурсии школьникам рассказали историю образования органов внутренних дел Кыргызской Республики и круглосуточной службы сотрудников милиции, а также о подвигах милиционеров.

Дети посетили музей столичной милиции, где ребятам продемонстрировали исторические вещи и экспонаты со дня образования кыргызской милиции. После чего, ученикам были показаны экипажи новой патрульной службы милиции, что вызвало большой восторг у школьников.

В конце встречи, школьникам был показан со двора изолятор временного содержания, где содержатся подозреваемые в совершении преступлений, при этом были проведены познавательные беседы и дискуссии о правах несовершеннолетних, соблюдения законов и правил поведения на улице.

- По завершению мероприятия, школьники выразили огромную благодарность сотрудниками милиции и отметили, что поход в ГУВД г.Бишкек стал для них возможной мотивацией для выбора профессии в будущем, - отметили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/383868
Теги:
ГУВД, дети, школа, Бишкек, Кыргызстан
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