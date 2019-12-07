Смог VS Бишкек: зимние посадки деревьев продолжаются

Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" посадили девять саженцев крымской сосны в новой пешеходной зоне в микрорайоне "Восток-5". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Елочки мы вырастили у нас в собственном питомнике. Неприхотливое деревце с длинными хвоинками очень хорошо себя показало в наших условиях, поэтому мы начали чаще ее использовать в озеленении столицы.

В муниципалитете напомнили, что ранее были посажены в этом же новом общественном пространстве 10 туй и 17 катальп.

- Зимние посадки продолжаются, сейчас мы готовим лунки для посадки деревьев в Октябрьском, а потом и в Ленинском районах.

Команда "озеленителей" столичного муниципалитета усиленно работает над обновлением зелёного фонда города в рамках мероприятий по борьбе с ухудшением воздуха в столице.

Дорогие горожане! Если вы тоже хотите внести свой "зелёный" вклад в город, то приглашаем вас принять участие в нашем новогоднем челлендже. Вы можете приобрести свою ёлочку на ёлочном базаре, который развернулся на перекрёстке улиц Медерова и 7 апреля, украсить ее дома на Новый год, а после окончания праздников посадить свои деревья во дворе, в скверах, на улицах, аллеях и конечно в новом парке "Ынтымак"!

Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" готовы помочь вам, проконсультировать, выбрать лучшее место посадки, вам необходимо просто перед покупкой ели и посадкой заранее созвониться с нами по телефону: 0312375330, 0709 399 977, - говорится в сообщении мэрии.