Кыргызстан в рамках СНГ укрепит международные связи

Комплекс вопросов, охватывающих различные сферы экономического сотрудничества государств СНГ, рассмотрены на состоявшемся 6 декабря в Москве 84-м заседании Экономического совета Содружества. В состав него входят представители этих государств на уровне вице-премьеров, ответственных за экономику.

Главы делегаций стран СНГ одобрили в основном проект Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года и рекомендовали продолжить его дальнейшую доработку. Этот документ определяет приоритетные цели и задачи на ближайшее десятилетие и основные направления взаимодействия в данной сфере. Реализация Стратегии, как заявлено, позволит государствам-партнерам повысить конкурентоспособность экономики, благосостояние граждан, укрепит позиции каждой страны и всего Содружества в целом в мирохозяйственных связях.

Принятый документ после доработки будет представлен на рассмотрение Совету глав правительств СНГ.

Также была проанализирована реализации пилотных проектов Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2020 года, тематика которых затрагивает такие области, как энергоэффективность, нанотехнологии, медицина и другие. Экономический совет предложил правительствам стран СНГ обеспечить своевременное финансирование национальных частей этих проектов, а также поручил национальным заказчикам оказывать содействие Оператору указанной программы - Фонду :Сколково".

На заседании утверждены проект Прогноза производства и потребления энергоресурсов государств СНГ на период до 2030 года, новой редакции Положения о конкурсе на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг, рассмотрен ряд финансовых и организационных вопросов.

Очередное, 85-е заседание Экономического совета пройдет, как решено, 13 марта в Москве. В этот же день планируется проведение Международного экономического форума государств Содружества.