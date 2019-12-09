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Глава ОВД Сокулукского района, спровоцировавший ДТП, отстранен от должности

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- Оксана Гут
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По факту дорожно-транспортного происшествия в Ысык-Атинском районе начальник ОВД Сокулукского района отстранен от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В настоящее время по факту ДТП с участием начальника ОВД Сокулукского района М. Чойбекова зарегистрировано в АИС ЕРПП в ОВД Ысык-Атинского района. Для полного и объективного расследования материалы досудебного производства были истребованы в следственную службу ГУВД Чуйской области.

Кроме того начальник ОВД Сокулукского района на время следствия отстранён от занимаемой должности.

Данный факт в настоящее время находится на контроле у руководства МВД КР.

Службой внутренних расследований проводится служебное расследование.

Назначены все необходимые судебное–медицинские, судебно-автотехнические экспертизы. Досудебное производство продолжается

Напомним, ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что 7 декабря примерно в 4 утра на 18 км трассы Бишкек-Торугарт начальник ОВД Сокулукского района М. Чойбеков, находясь за рулем "Мерседеса", столкнулся с "Мерседес-Спринтером". Водитель последнего был доставлен в больницу Канта. Также пострадали еще двое пассажиров бусика. Сам Чойбеков получил амбулаторную медпомощь, от экспертизы по алкогольному освидетельствованию отказался.


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URL: https://www.vb.kg/383875
Теги:
ГУВД, ДТП, Чуйская область, Кыргызстан, пострадавшие
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