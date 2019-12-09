Бишкек готовится к празднованию Нового 2020 года. (Фото)

Бишкек готовится к празднованию Нового 2020 года.

- На центральной площади Ала-Тоо работа кипит, сотрудники МП "Бишкексвет" оформляют главную елку страны и превращают нашу площадь в большой новогодний подарок для горожан, - сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Вторая ёлочка будет радовать бишкекчан в новом парке "Ынтымак", высота составляет 12 метров. Также, идёт усиленная работа по оформлению всего парка, устанавливаются световые инсталляции снежинок.

У здания кыргызской национальной филармонии будет красоваться 17-метровая ель.

На новом мини-арбате в микрорайоне "Востоке-5" устанавливается и украшается 12-метровая елка.

В этом году городские улицы украсят как старые, так и абсолютно новые конструкции. На центральных улицах появятся ажурные растяжки в виде звездочек.

Город будет украшен праздничными инсталляциями, яркими гирляндами. Особенное новогоднее настроение будут создавать световые инсталляции, которые изготовлены в цехе предприятия, состоящие из снежинок и мерцающих гирлянд,а также из акриловых пластин с подсветкой.

- Кстати, почти все украшения мы изготавливаем сами, в собственном цехе, отметили в мэрии.