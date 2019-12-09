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День памяти Александра Невского отметили на военной базе "Кант"

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- Виктор Мурзов
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В православном храме российской воинской части накануне прошел праздник, посвященный Дню памяти святого благоверного князя Александра Невского.

Храм был построен на территории базы в 2016 году и назван в честь Александра Невского – великого полководца и правителя Древней Руси, сыгравшего огромную роль в сохранении и укреплении государства. Канонизированный Русской Православной Церковью на Московском соборе в 1547 году князь в свое время сделал все возможное для поддержания мира, а сегодня он – небесный покровитель российской воинской части, выполняющей в составе Коллективных сил ОДКБ задачи по обеспечению мира и стабильности в Центральноазиатском регионе.

Престольный праздник в честь Александра Невского в войсковом храме проводится ежегодно 6 декабря – в день его погребения в 1263 году во Владимире.

Состоялась Божественная литургия. По ее окончании настоятель храма, помощник командира базы по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин причастил православных и совершил молитву о семейном и служебном благополучии военных и их семей. Обращаясь к собравшимся с проповедью, он пожелал всем святого покровительства, заступничества и помощи великого князя Александра Невского. После этого верующие совершили крестный ход по территории базы.

- Хотя военнослужащие базы "Кант" выполняют свой воинский долг вдали от родины, благодаря храму и покровительству святого благоверного князя Александра Невского здесь, в Кыргызстане, они могут почувствовать себя как дома и получить благодатную помощь в несении службы, - отметил для VB.KG иерей Александр.

С концертом на празднике выступили православный бард Николай Омельченко и его супруга Надежда Дмитриевна. В их исполнении прозвучали духовные и лирические песни. Не обошлось без угощения. Для этого рядом с храмом была развернута полевая кухня. Все желающие могли отведать настоящей солдатской каши с дымком и согреться горячим чаем.


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URL: https://www.vb.kg/383881
Теги:
Кант, авиабаза, православие, праздник, Россия, армия, Кыргызстан
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