В Бишкеке задержаны карманники, промышлявшие в маршрутках, ТЦ и на рынках

Оперативники бишкекской милиции задержали подозреваемых в совершении серии краж на рынках, в торговых центрах и маршрутных такси. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

17 ноября в УВД Первомайского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы М.Г. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в тот же день, находясь в торговом центре "Караван", тайно похитили женское пальто стоимостью 70 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

18 ноября в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась гражданка Ж.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в тот же день примерно в 14:00 часов, находясь на территории Ошского рынка, тайно похитили сотовый телефон марки "Хуавэй" стоимостью 18 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

19 ноября в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась гражданка О.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в тот же день примерно в 13:30 часов, находясь на территории Ошского рынка, из сумки тайно похитили кошелек, внутри которого находились денежные средства в сумме 1700 сомов и 100 рублей, а также общегражданский паспорт, после чего скрылись в неизвестном направлении.

20 ноября в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась гражданка Ж.Б. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые примерно в 17:30 часов, находясь на остановке по улице Бейшеналиева и при посадке в автобус, из кармана заявительницы тайно похитили сотовый телефон марки "Редми" стоимостью 10 тысяч 500 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

21 ноября в УВД Октябрьского района с письменным заявлением обратилась гражданка С.З. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые примерно в 16:30 часов, находясь в маршрутном такси, проезжавшем по улице Ахунбаева, из кармана тайно похитили мобильный телефон марки "Самсунг" стоимостью 11 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

22 июля в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратилась гражданка М.А с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые примерно в 08:20 часов, находясь в одном из в маршрутных такси Бишкека, из сумки заявительницы тайно похитили 120 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

2 декабря в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась гражданка Д.Б. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые примерно в 16:15 часов, находясь на пересечении улиц Киевская-Кулиева, из кармана куртки тайно похитили мобильный телефон марки "Редми" стоимостью 11 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

17 ноября в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратилась гражданка К.К. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые примерно в 19:00 часов, находясь у входа торгового центра "ГУМ", из кармана куртки заявительницы тайно похитили сотовый телефон марки "Айфон" стоимостью 12 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

7 декабря в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась гражданка Д.З. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые примерно в 17:00 часов, находясь на остановке на пересечении улиц Киевская-Бейшеналиева, из кармана куртки заявительницы тайно похитили мобильный телефон марки "Самсунг" стоимостью 11 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

8 декабря в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась гражданка Т.Э. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые примерно в 15:00 часов, находясь на Ошском рынке по улице Киевская-Бейшеналиева, из сумки тайно похитили денежные средства в сумме 6 тысяч сомов и общегражданский паспорт, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Все факты были зарегистрированы в ЕРПП УВД Ленинского, Октябрьского, Свердловского и Первомайского районов Бишкека и начаты досудебные производства по статье 200 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса активных поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками СКМ ГУВД Бишкека и УВД Ленинского, Октябрьского, Свердловского и Первомайского районов были задержаны подозреваемые К.И. 1981 года рождения, И.А. 1985 года рождения, К.А. 1988 года рождения, Э.Г. 1970 года рождения, Т.Ш. 1980 года рождения, Н.Э. 1994 года рождения, Э.А. 1989 года рождения, К.А. 1989 года рождения, М.У. 1981 года рождения, О.С. 1986 года рождения и доставлены в следственную службу, в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных к другим аналогичным фактам преступлений, совершенных на территории столицы.