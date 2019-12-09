Шаршенбаев: В законах появляются лазейки для коррупции

Усилия государства в борьбе с коррупцией пока не принесли ощутимых результатов и это при том, что в следующем году 15 лет, как КР принял обязательства по антикоррупционной политике. Об этом сегодня на круглом столе, посвященному Международному дню борьбы с коррупцией, "На пути к стратегиям предупреждения коррупции" заявил экперт Адылбек Шаршенбаев.

По его словам, в отдельных странах мира в последние годы наблюдается снижение показателей в Индексе коррупции.

- Многие уверены, что борьба с коррупцией – обязанность правительства. И наличие такой отрицательной практики в стране трактуют, как провал кабмина. Многие высказывания, к сожалению, показывают безнаказанность. Смягчаются законы, появляются в них лазейки. Поэтому, бороться с этим злом надо сообща. Бизнесу и гражданскому обществу необходимо объединится в этом вопросе. Без их работы эта борьба не будет эффективной, - заявил Шаршенбаев.