Матраимов и Бабанов - пророссийский тандем?

В Кыргызстане потихоньку набирает обороты предвыборная гонка 2020 года. Все чаще в СМИ поднимается вопрос различных политобъединений. Новый порог в 9 процентов, который так и не удалось пока оспорить, осилят лишь немногие партии и наиболее сильные тандемы.

Судьбоносный тандем

Неудивительно, что недавно всплыла информация о возможном слиянии бывших соратников – партии "Ата-Журт" и "Республика". Новая страсть между партийцами возникла аккурат за год до очередных выборов в ЖК. Вот только ряд аналитиков уверены, показное воссоединение – лишь ширма для действительно важного и мощного тандема – Омурбека Бабанова и Райымбека Матраимова.

Конечно, моральное самочувствие последнего в течение пары месяцев заметно подпортили усилившиеся атаки. Прошел целый ряд митингов против одиозного политика. Основной аргумент – недавно опубликованное расследование "Азаттыка" про вывод средств из страны со ссылкой на убитого недавно в Турции фигуранта этого дела Айеркена Саимаити.

Вот только эксперты уверены, за подобными выпадами стоит вовсе не пресловутая борьба с коррупцией, а вполне реальные прозападные деньги и силы. И направлены они на единственную цель - сбить Кыргызстан с пророссийского курса. И, так или иначе, Матраимов сегодня тот самый рубеж, который может изменить этот вектор. Касается это и Омурбека Бабанова. Последний и вовсе пару лет жил в России и имеет в РФ не только бизнес, но и вполне реальную поддержку Москвы.

Примечательно, что оба кандидата сейчас находятся на пике общественного резонанса и имеют вполне солидный денежный багаж. Ташиев же в этом списке стоит значительно ниже. Да, он, как и Матраимов, представитель юга с немалым электоратом. Но не столь значительным. А в нынешней ситуации с 9 процентным порогом избрания в парламент политический вес дает куда больше, чем прошлые заслуги. И в этом плане Ташиев однозначно проигрывает Матраимову.

"Западный след"?

Понятно, что нынешние атаки на бывшего главу таможни продолжаться, но в итоге он все же выйдет из них победителем. В этом уверено и большинство отечественных аналитиков. Ведь, как ни крути, у Матраимова есть деньги, молодой возраст и мощный электорат Кара-Суу - одного из значимых и крупных районов южной части Кыргызстана. Это, правда без учета юга, характерно и для кандидатуры Бабанова. За этим лидером стоит такой же крупный северный Талас. В свое время и Омурбек Токтогулович подвергался, к слову, серьезной атаке в СМИ. Однако ни тот, ни другой не сбежали из страны и остались в Кыргызстане. Лежит в настоящее время в КР и нынешний круг их интересов.

То, что версия "западного следа" в атаках на Матраимова не конспирология, показывает анализ и других СМИ. Так на прошлой неделе подобную версию в нахлынувших республику митингах описала газета "Дело №". В их публикации говорится:

"Информационная атака на действующую власть началась в ночь с 20 на 21 ноября. Разоблачители почему-то так торопились, что ждать утра не стали. Эту акцию задумали как массированную артподготовку, как залп - одновременно выстрелили сразу несколько интернет-сайтов. Снарядами в этой артподготовке стали результаты совместного журналистского расследования радио "Азаттык", интернет-издания "Клооп" и OCCRP - международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, чьи сотрудники и возглавили расследование. Всё бы ничего, но все эти организации созданы американцами и, соответственно, представляют американские интересы. "Азаттык" - кыргызский филиал радио "Свобода" - финансируется Конгрессом США. "Клооп" также существует на западные гранты. OCCRP - организация весьма любопытная - основную часть финансирования получает от Агентства США по международному развитию (USAID), среди её спонсоров также фонд Сороса. Сюда же подключился пропагандистский телеканал "Настоящее Время" - совместный проект всё того же радио "Свобода" и "Голоса Америки", созданный, что примечательно, первоначально для информационной поддержки госпереворота на Украине. Этот канал тоже выстрелил заблаговременно подготовленным телесюжетом, в котором рассказывается о результатах вышеупомянутого расследования. Все эти издания выдали один и тот же материал, но немного разными словами. Что говорит о спланированности акции. Тема для госпереворота взята самая благодатная - это контрабандные схемы в Средней Азии и Кыргызстане, завязанные на коррупции.

Остаётся неразгаданной загадкой, кто именно в Стамбуле свёл разоблачителей с Саймаити, кто развязал ему язык, что ему пообещали или чем припугнули. И с чего это вдруг этот беглый бизнесмен, профессионально занимавшийся отмыванием денег (в чём он сам признался) и заработавший тем самым приличный тюремный срок, вдруг стал весьма откровенным. И, если верить авторам расследования, слил им кучу информации о делишках своих и партнёров, включая печально известного Райымбека Матраимова".

Вектор - Россия?

Сам опальный политик от подобных выпадов явно устал и подал в суд на ряд информагентств, пояснив, что не знаком с Саимаити, а также не причастен к выводу каких-либо средств из страны. Столь открытая конфронтация наглядно показывает, бездоказательность недавних обвинений в его адрес.

Но вернемся к тандему. Создание нового альянса Бабанов-Матраимов - будет самым весомым политическим ходом всей избирательной гонки и станет краеугольным камнем вектора РФ. То есть, вопрос здесь стоит достаточно ясно – либо КР останется в российском курсе, либо нас вышибут различные НПО. И судя по тому, как последние подняли голову, речь идет о больших деньгах, направленных на раскачку ситуации в стране.

Конечно, не исключено, что Матраимов открыто не встанет у партийного руля, а сделает это не афишируя. Однако так или иначе - единственная на данный момент значимая комбинация списке предвыборных приоритетов – партия "Республика" и ее де-факто лидер Омурбек Бабанов. Тем более, что даже на этапе слухов, такой тандем, как уверяют аналитики, поддерживает Москва. А это говорит о многом.