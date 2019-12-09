Исаков: Будут сделаны конкретные шаги по реформированию высшего образования

Министр образования и науки КР Каныбек Исаков провел совещание с ректорами высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки КР.

Глава ведомства сосредоточил внимание на проблемах высшего образования, предложил перспективные варианты решения.

Министр выделил ряд проблем высшего образования. Например, разницу между спросом и предложением на рынке труда и обучением, механизмы контроля качества и слабое использование руководством вузов квалифицированных специалистов, низкий уровень критического мышления и другое.

Каныбек Исаков отметил, какие шаги нужно сделать для развития высшего образования в свете мировых тенденций. Это:

- Разработать план по изменению дисбаланса между гуманитарными и техническими специальностями;

- Успешно практиковать онлайн-образование, шаг за шагом внедрять данный опыт в университетское образование;

- Системно демонтировать коррупцию, усилить осуществление Плана по демонтажу коррупции, одобренного Советом безопасности;

- Развивать человеческие ресурсы и сформировать систему управления персоналом – педагогами, менеджерами по подготовке и переподготовке кадров;

- Создать благоприятные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, специальную инфраструктуру, чтобы расширить

доступ к образованию;

- Содействовать развитию научно-исследовательской деятельности университетов;

- Развивать государственный заказ;

- Рынок труда требует новые образовательные модели.

Министр также рассказал о трансформации электронного лицензирования, образовательные организации смогут в полной мере работать с Информационной системой управления с 2020 года, будет автоматизирован учет прибыли.

Справочно: В Кыргызстане работает 65 университетов, из них 32 – государственные, остальные – частные. Количество студентов – 168 935 человек.