Исаков: Будут сделаны конкретные шаги по реформированию высшего образования

Министр образования и науки КР Каныбек Исаков провел совещание с ректорами высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки КР.
Глава ведомства сосредоточил внимание на проблемах высшего образования, предложил перспективные варианты решения.
Министр выделил ряд проблем высшего образования. Например, разницу между спросом и предложением на рынке труда и обучением, механизмы контроля качества и слабое использование руководством вузов квалифицированных специалистов, низкий уровень критического мышления и другое.
Каныбек Исаков отметил, какие шаги нужно сделать для развития высшего образования в свете мировых тенденций. Это:
- Разработать план по изменению дисбаланса между гуманитарными и техническими специальностями;
- Успешно практиковать онлайн-образование, шаг за шагом внедрять данный опыт в университетское образование;
- Системно демонтировать коррупцию, усилить осуществление Плана по демонтажу коррупции, одобренного Советом безопасности;
- Развивать человеческие ресурсы и сформировать систему управления персоналом – педагогами, менеджерами по подготовке и переподготовке кадров;
- Создать благоприятные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, специальную инфраструктуру, чтобы расширить
доступ к образованию;
- Содействовать развитию научно-исследовательской деятельности университетов;
- Развивать государственный заказ;
- Рынок труда требует новые образовательные модели.
Министр также рассказал о трансформации электронного лицензирования, образовательные организации смогут в полной мере работать с Информационной системой управления с 2020 года, будет автоматизирован учет прибыли.
Справочно: В Кыргызстане работает 65 университетов, из них 32 – государственные, остальные – частные. Количество студентов – 168 935 человек.