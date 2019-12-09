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В Москве в пожаре погиб кыргызстанец

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- Евгений Денисенко
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В Москве утром 9 декабря пожарные потушили возгорание в районе Северное Тушино. На месте пожара обнаружили тело человека человек, по предварительным данным, это 25-летний гражданин Кыргызстана, сообщили в правоохранительных органов Северо-Западного административного округа Москвы.

Погибший находился в строительной бытовке, которая и загорелась. Причины возгорания устанавливаются. Предположительно, это могло быть неосторожное обращение с электробытовыми приборами или неисправности в проводке.

Напомним, что недавно, 18 ноября, в Санкт-Петербурге произошел пожар в бытовке, где также находились граждане Кыргызстана. Они занимались ремонтом фасада одного из близлежащих домов. Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь удалось быстро локализовать. Никто из трудовых мигрантов не погиб.


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URL: https://www.vb.kg/383898
Теги:
миграция, пожар, смертность, трудовая миграция, Москва
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