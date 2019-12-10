В Санкт-Петербурге пьяный пассажир напал на таксиста-кыргызстанца

В Московском районе Санкт-Петербурга в полицию забрали нетрезвого пассажира такси. Вступив в конфликт с водителем, он попытался ударить его ножом. Пострадавшим оказался трудовой мигрант из Кыргызстана.

По информации местных правоохранительных органов, инцидент произошел вечером 8 декабря. Пьяный пассажир сел в такси кыргызстанца и по пути следования вступил с ним в разбирательство. Потом внезапно достал нож и замахнулся на автомобилиста, в итоге полоснул лезвием по пальцу. После чего разбил стекло в машине и продолжил буянить. Таксисту пришлось вызвать по мобильному телефону полицию.

Прибывшие на место события оперативники повалили мужчину на землю. Но, оказавшись в лежачем положении, он продолжил петь блатные песни. Его и таксиста доставили для выяснения обстоятельств происшедшего в отделение полиции.