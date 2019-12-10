Церемония зажжения главной елки страны пройдет 13 декабря

Церемония зажжения главной елки страны пройдет уже в эту пятницу, 13 декабря, в 19 часов вечера на центральной площади "Ала-Тоо". Об этом стало известно накануне на рабочей планерке мэра Азиза Суракматова с руководителями городских служб и структурных подразделений мэрии Бишкека.

Горожан ждет праздничный концерт, музыкальное попурри "Жаңы Жыл" из популярных новогодних композиций в партнерстве с радиостанцией "Ретро FM".

В муниципалитете напомнили, что установили главную елку страны с восточной стороны памятника "Айкол Манас", сейчас украшается главная новогодняя красавица города.

Главная елка будет стилистически поддерживать основную идею новогоднего оформления всей площади "Ала-Тоо" и выполнена в одном стиле. Концепция оформления столицы, разработанная МП "Бишкекглавархитетура", носит название "Новогодний подарок". Установкой и оформлением занимаются сотрудники двух муниципальных предприятий - "Бишкексвет" и "Тазалык".

Весь город будет украшен праздничными инсталляциями, яркими гирляндами. Особенное новогоднее настроение будут создавать световые инсталляции из снежинок и мерцающих гирлянд, а также из акриловых пластин с подсветкой. Елочка в новом парке Ынтымак на Южной магистрали уже сверкает новогодними огнями и радует горожан.

Почти все украшения изготовлены в собственном цехе МП "Бишкексвет".