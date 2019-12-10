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Атамбаев и депутаты ЖК пройдут судебно-психиатрическую экспертизу

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- Оксана Гут
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Согласно законодательству КР подозреваемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений обязаны пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Следственной службой МВД Кыргызской Республики расследуется досудебное производство по факту захвата заложников и массовых беспорядков в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области.

В рамках досудебного производства в качестве подозреваемых проходят 16 лиц, которые были уведомлены о подозрении в совершении различных тяжких и особо тяжких преступлений.

12 ноября 2019 года в связи с тем, что подозреваемые уведомлены о подозрении в совершении тяжких и особо тяжких преступлений и в

соответствии со статьей 171 (Основания назначения экспертизы) УПК Кыргызской Республики были вынесены постановления о назначении

судебно-психиатрической экспертизы 16 подозреваемым, в том числе Атамбаеву Алмазбеку Шаршеновичу, которые направлены в РЦПЗ МЗ Кыргызской Республики для исполнения.


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URL: https://www.vb.kg/383906
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, массовые беспорядки, экспертиза, Асель Кодуранова, Кыргызстан, уголовное дело, Кой-Таш, МВД
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