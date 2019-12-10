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Оперативники бишкекской милиции раскрыли убийство

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- Екатерина Улитина
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2 декабря 2019 года примерно в 00:50 часов в службу "102" ГУВД г.Бишкек поступил вызов, что внутри одного из частных домов в переулке Оренбургский лежит труп неизвестного мужчины.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района, где по приезду в коридоре частного дома был обнаружен труп неизвестного мужчины европейской внешности с ножевыми ранениями в области груди.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 130 (убийство) УК Кыргызской Республики, были назначены все необходимые судмедэкспертизы.

При проведении активных следственных действий и оперативных мероприятий была установлена личность убитого Р.Ю. 1976 года рождения, также были получены предварительные данные, что в частный дом перед убийством приходил неизвестный мужчина европейской внешности, который после убийства скрылся в неизвестном направлении.

Оперативники службы криминальной милиции УВД Первомайского района вышли на след предполагаемого преступника, скрывавшегося от правоохранительных органов меняя места ночлегов. В ходе реализации полученной оперативной информации и розыскных мероприятий, был задержан подозреваемый в совершении убийства Б.Е. 1985 года рождения и доставлен в следственную службу, в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия в рамках досудебного производства.


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URL: https://www.vb.kg/383910
Теги:
ГУВД, убийство, Бишкек, Кыргызстан
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