Аскар Айтматов через суд требует публичных извинений у посла Турции в КР

Представитель Министерства иностранных дел будет участвовать в качестве третьей стороны на судебном процессе по гражданскому иску о защите чести и достоинства экс-министра иностранных дел Аскара Айтматова к послу Турции в КР Дженгизу Фырату.

Конфликт дипломатов разгорелся после того, как посол Турции в Кыргызстане Дженгиз Фырат публично обвинил Аскара Айтматова в причастности к ФЕТО (террористическая организация Фетхуллы Гюлена, которую турецкие власти считают террористической).

Наряду с этим, он поставил под сомнение образование в школах "Сапат", заявив, что родители, оплачивая обучение, могут иметь причастность к финансированию терроризма.

- Утверждения Фырата лживы, абсурдны и глубоко оскорбительны. Беспочвенно обвиняя меня в пособничестве ФЕТО, а также несовершеннолетних детей - в участии в террористической организации, а их родителей - в финансировании терроризма, гражданин Фырат перешел границы дипломатической дозволенности и общечеловеческой морали, - поделился мнением с VB.KG Аскар Айтматов.

Экс-министр иностранных дел обратился с гражданским иском в Первомайский районный суд Бишкека. Он требует у главы дипломатической миссии публичного опровержения его слов и извинений. Первое заседание суда состоялось 26 ноября. Дженгиз Фырат на него не явился, хотя его заблаговременно уведомили о заседании.

Следующее заседание пройдет 13 декабря. У истца есть сомнения, что на этот раз ответчик придет в суд.

- На днях специальный курьер попытался передать Дженгизу Фырату уведомление с приглашением на суд по месту работы ответчика - в турецкое посольство. Его не пустили дальше охранника на входе. Вышедший дипломат через переводчика отказался принимать уведомление, и в самой грубой форме потребовал, чтобы курьер очистил помещение, - рассказал Аскар Айтматов.

Он подчеркивает, что данное дело является сугубо частным и не может рассматриваться в контексте двухсторонних отношений Кыргызстана и Турции. Кроме того, он уверен, что дипломатический статус и неприкосновенность Фырата не распространяется на конкретно этот случай.