Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Жээнбеков: Сегодняшняя статистика преступности - это реальная статистика

166  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В настоящее время уже начали проявляться первые успехи реформ в правоохранительной и судебной системе. Об этом сегодня, 10 декабря, во время заседания Совета по судебной реформе заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что в Кыргызстане начал действовать Единый реестр преступлений и проступков, Единый реестр нарушений. Эта система уже начала демонстрировать открытую статистику, в том числе статистику по защите прав человека. С момента внедрения реестра резко увеличилось количество зарегистрированных преступлений, так как, согласно требованиям новых кодексов, каждое заявление в обязательном порядке должно быть зарегистрировано.

- Теперь уже невозможно, как раньше, регистрировать или закрывать дела по собственному усмотрению. Для должностных лиц, скрывших заявления, предусмотрена уголовная ответственность. Будет правильнее сказать, что увеличилось не количество преступлений, а количество и качество регистрации. Поэтому очевидно, что сегодняшняя статистика преступности - это реальная статистика. Но пока внедрен только один блок данного Реестра - блок досудебного производства, и еще не начали работать судебный блок и блок исполнения наказания", - сказал глава государства.

Кроме того, в рамках реформы в некоторых государственных органах произошли структурные изменения. В том числе - служба пробации, как гражданская служба, была переведена в систему Министерства юстиции. В районных и городских отделах внутренних дел были внедрены должности заместителей по досудебному производству. Также в Министерстве внутренних дел была создана служба по первичной проверке проступков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383916
Теги:
президент, судебная реформа, преступление, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Кетмень Жантере
10.12.2019, 14:17

Толку от такого словоблудия, считаю, о судах, преступности, статистике и прочем - я не вижу никакой! Это просто мнение такое, не утверждение, чтобы не придирались!...И оно может быть ошибочным - мнение такое-то.

Зачем людям говорить и повторять опять и опять давно известные истины и делать всякие нравоучения, будто их кто-то будет соблюдать?! Только вне=утреннее самоочищение сделает судебного работника чистым".... А мы этого не знали! Надо всем судьям посещать мечети, но не читать и не изучать международный опыт дела!...

Интересно, о чем думали судьи о Нем, глядя на выступление президента?.... Как на крупного и признанного теоретика и практика через писанные труды по вопросам  нравов, морали, а также теории и государства и права? Или как на . очередного чудака, который поучает судей жизни..? Помнится, в 2010 году, прямо в офисе Чолпон Джакуповой  в "Клинике правосудия" все судьи ждали приезда Жантере Сатыбалдиева с "Аппарата президента", который с опозданием явился туда и стал поучать их закону... Типа, надо жить законно - тогда и работа у вас, судей, будет законной, и прочую крень....Типа, очистите ваши души от духа Бакиевых - и мы вам сделаем счастливую жизнь!...

И где теперь этот Жантере?!.... У кого души-то и нравы были чище: у него, или у судей?!...

А Соке почему не смотрит  на кетмень, который под ноги бросил этот Жантере, что нельзя поучать других, раз сам такой не чистый?!..

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  