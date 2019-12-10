Толку от такого словоблудия, считаю, о судах, преступности, статистике и прочем - я не вижу никакой! Это просто мнение такое, не утверждение, чтобы не придирались!...И оно может быть ошибочным - мнение такое-то.
Зачем людям говорить и повторять опять и опять давно известные истины и делать всякие нравоучения, будто их кто-то будет соблюдать?! Только вне=утреннее самоочищение сделает судебного работника чистым".... А мы этого не знали! Надо всем судьям посещать мечети, но не читать и не изучать международный опыт дела!...
Интересно, о чем думали судьи о Нем, глядя на выступление президента?.... Как на крупного и признанного теоретика и практика через писанные труды по вопросам нравов, морали, а также теории и государства и права? Или как на . очередного чудака, который поучает судей жизни..? Помнится, в 2010 году, прямо в офисе Чолпон Джакуповой в "Клинике правосудия" все судьи ждали приезда Жантере Сатыбалдиева с "Аппарата президента", который с опозданием явился туда и стал поучать их закону... Типа, надо жить законно - тогда и работа у вас, судей, будет законной, и прочую крень....Типа, очистите ваши души от духа Бакиевых - и мы вам сделаем счастливую жизнь!...
И где теперь этот Жантере?!.... У кого души-то и нравы были чище: у него, или у судей?!...
А Соке почему не смотрит на кетмень, который под ноги бросил этот Жантере, что нельзя поучать других, раз сам такой не чистый?!..