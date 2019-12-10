В настоящее время уже начали проявляться первые успехи реформ в правоохранительной и судебной системе. Об этом сегодня, 10 декабря, во время заседания Совета по судебной реформе заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что в Кыргызстане начал действовать Единый реестр преступлений и проступков, Единый реестр нарушений. Эта система уже начала демонстрировать открытую статистику, в том числе статистику по защите прав человека. С момента внедрения реестра резко увеличилось количество зарегистрированных преступлений, так как, согласно требованиям новых кодексов, каждое заявление в обязательном порядке должно быть зарегистрировано.

- Теперь уже невозможно, как раньше, регистрировать или закрывать дела по собственному усмотрению. Для должностных лиц, скрывших заявления, предусмотрена уголовная ответственность. Будет правильнее сказать, что увеличилось не количество преступлений, а количество и качество регистрации. Поэтому очевидно, что сегодняшняя статистика преступности - это реальная статистика. Но пока внедрен только один блок данного Реестра - блок досудебного производства, и еще не начали работать судебный блок и блок исполнения наказания", - сказал глава государства.

Кроме того, в рамках реформы в некоторых государственных органах произошли структурные изменения. В том числе - служба пробации, как гражданская служба, была переведена в систему Министерства юстиции. В районных и городских отделах внутренних дел были внедрены должности заместителей по досудебному производству. Также в Министерстве внутренних дел была создана служба по первичной проверке проступков.