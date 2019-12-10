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Столицу Казахстана атакуют крысы

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- Виктория Гунгер
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Город Нур-Султан Казахстана захватывают мелкие грызуны. Крысы в огромном количестве появились на левом берегу столицы, пишет телеграмм-канал "Строгий агашка".

- Массовые жалобы поступают от жильцов нового комплекса "Жагалау". Причина кроется в особенностях местного бизнеса. Оказывается, предприниматели купили в ЖК квартиру и в ней принялись рубить мясо для продажи, хотя это строго запрещено. С отходами никто не заморачивается. Их просто выбрасывают в мусорные контейнеры. Естественно, крысы сбегаются туда, где пахнет тухлым мясом. Люди говорят, что зловонные животные лезут из всех щелей, даже из унитазов, - отмечает канал.

Отчаявшиеся жильцы пытались попасть на прием к акиму Нур-Султана, как уверяет интернет-портал, но времени у него не нашлось. Его заместитель ничего вразумительного не сказал.


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URL: https://www.vb.kg/383920
Теги:
бизнес, Казахстан, Госсанэпиднадзор
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