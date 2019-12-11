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Кыргызстанцы побывали на Балу победителей в Москве

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- Евгений Денисенко
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Около 400 ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, проживающих в России и других странах СНГ, приняли участие в международном мероприятии в Москве под названием "Бал победителей". Среди них были и гости из Кыргызстана.

Такое мероприятие проводится уже 14-й год подряд и на сей раз было посвящено предстоящему 75-летнему юбилею великой Победы, а также очередной годовщине контрнаступления советских войск под Москвой, начавшегося 5 декабря 1941 года.

"Здесь собрались ветераны и члены их семей практически из всех стран, входивших ранее в Советский Союз. С нами сегодня делегации из Севастополя, Петербурга и многих других городов-героев и городов воинской славы. Ветераны очень ждут этого дня, здесь они встречают своих друзей, однополчан, делятся воспоминаниями", - отметил Федор Смуглин, заместитель директора Музея Победы на Поклонной горе, где и состоялся Бал победителей.

По его словам, несмотря на то, что ветераны уходят из жизни, в этом году гостей было больше, чем в предыдущем.

"Это и ветераны, которых мы разыскали в рамках празднования начала контрнаступления под Москвой". В числе представителей Кыргызстана на балу побывал ветеран ВОВ Павел Нестеров. Ранее он уже также посещал в Москве памятные мероприятия, посвященные великой Победе", - добавил Смуглин.

Идея чествования ветеранов в Музее Победы принадлежит народному артисту России Андрису Лиепе. Само мероприятие проводится Музеем Победы, Благотворительным фондом имени Мариса Лиепы и Объединенной металлургической компанией (ОМК).


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URL: https://www.vb.kg/383925
Теги:
ветераны, ВОВ, Россия, День Победы, Москва, Кыргызстан
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