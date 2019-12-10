МОН планирует обучать студентов колледжей предпринимательству

Министерство образования и науки впервые разработало Национальную концепцию обучения предпринимательству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект Национальной концепции обучения предпринимательству, разработанный в рамках Программы развития сектора: "Навыки для инклюзивного роста", был презентован на круглом столе "Новое поколение с новыми навыками!".

В мероприятии приняли участие представители министерства экономики, министерства труда и социального развития, системы образования (колледжей, профессиональных лицеев и вузов), Торгово-промышленной палаты, бизнес-сектора, неправительственного сектора и международных организаций.

По словам одной из разработчиков Салии Сейдахматовой, первый проект концепции был сформирован с учетом международного опыта.

- Концепция направлена на развитие предпринимательских навыков у студентов колледжей. Новые учебные модули по предпринимательству откроют для них возможности трудоустройства, самозанятости и развития бизнеса. В ходе обсуждений были учтены взгляды, опыт и перспективы как национальных, так и международных партнеров для разработки устойчивого, последовательного, системного и целостного подхода. В перспективе это позволит обучать предпринимательству на национальном уровне,- рассказала она.

Планируется, что Национальная Концепция будет готова к внедрению в систему среднего профессионального образования до конца 2020 года.