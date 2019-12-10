Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

МОН планирует обучать студентов колледжей предпринимательству

116  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство образования и науки впервые разработало Национальную концепцию обучения предпринимательству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект Национальной концепции обучения предпринимательству, разработанный в рамках Программы развития сектора: "Навыки для инклюзивного роста", был презентован на круглом столе "Новое поколение с новыми навыками!".

В мероприятии приняли участие представители министерства экономики, министерства труда и социального развития, системы образования (колледжей, профессиональных лицеев и вузов), Торгово-промышленной палаты, бизнес-сектора, неправительственного сектора и международных организаций.

По словам одной из разработчиков Салии Сейдахматовой, первый проект концепции был сформирован с учетом международного опыта.

- Концепция направлена на развитие предпринимательских навыков у студентов колледжей. Новые учебные модули по предпринимательству откроют для них возможности трудоустройства, самозанятости и развития бизнеса. В ходе обсуждений были учтены взгляды, опыт и перспективы как национальных, так и международных партнеров для разработки устойчивого, последовательного, системного и целостного подхода. В перспективе это позволит обучать предпринимательству на национальном уровне,- рассказала она.

Планируется, что Национальная Концепция будет готова к внедрению в систему среднего профессионального образования до конца 2020 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383927
Теги:
Министерство образования, образование, Кыргызстан, предприниматель
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  