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Двое мужчин и женщина, угрожая ножом, забрали у иностранца деньги и авто

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- Оксана Гут
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Сотрудники СКМ ОВД Сокулукского района раскрыли разбойное нападение, совершенное на иностранного гражданина, подозреваемые задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

5 декабря текущего года примерно в 01:40 часов в ОВД Сокулукского района поступило сообщение по факту разбойного нападения.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района. По приезду было установлено, что в одном из сел было совершено разбойное нападение на 49-летнего иностранного гражданина Я.У.

Со слов потерпевшего, в комнату, где он проживал, ворвались трое неизвестных лиц, угрожая ножом, завладели денежным средствами в сумме более 70 000 сомов, после забрали его автомашину марки "Форд Мондео", припаркованную во дворе и скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД района по признакам преступления предусмотренного ст.202 (Разбой) УК Кыргызской Республики.

Было начато досудебное производство. Следственной службой ОВД Сокулукского района были даны следственные поручения оперативным службам.

На раскрытие данного преступления был ориентирован весь личный состав сотрудников подразделений ОВД Чуйской области. Оперативники СКМ и участковые инспектора провели все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СКМ ОВД Сокулукского района установили личности троих подозреваемых и задержали их. Ими оказались двое мужчин и одна женщина 24-летний К.Т., 33-летний М.Н. и 31-летняя С.А.

Кроме того, оперативники также нашли в Жумгальском районе Нарынской области угнанную вышеуказанную автомашину.

Задержанные водворены в СИЗО-1 Бишкека. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/383928
Теги:
ГУВД, задержание, разбой, Чуйская область, Кыргызстан, деньги
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