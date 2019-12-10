В одной из клиник Мюнхена умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

В возрасте 83-х лет скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Он был градоначальником российской столицы 18 лет.

Как сообщают российские СМИ, Юрий Лужков умер в одной из клиник Мюнхена, где ему должны были сделать операцию на сердце.

О смерти Лужкова в Twitter написал и нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

- Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким, - говорится в публикации.

Политическую карьеру Лужков начал еще в советское время, вначале депутатом Моссовета, а затем - Верховного Совета СССР. В 1987 году он стал первым зампредседателя Мосгорисполкома, а в 1990 году возглавил его.

В 1992 году он стал градоначальником российской столицы, после чего трижды побеждал на выборах мэра. В общем Юрий Лужков руководил Москвой 18 лет, с июня 1992 года по сентябрь 2010 года.