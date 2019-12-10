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Жээнбеков посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом

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- Оксана Гут
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По приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдельазиз Аль Сауда в период с 15 по 17 декабря президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом. Об этом сообщил сегодня, 10 декабря, заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков.

В рамках визита Сооронбай Жээнбеков проведет переговоры с Королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдельазиз Аль Саудом, наследным принцем Мухаммадом бин Салман бин Абдель Азиз Аль Саудом, председателем Маджлиса Аш-Шура Абдуллой бин Мухаммад бин Ибраим Аль Аш-Шейх. Будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам визита ожидается подписание документов в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, спортивной, образовательной и научной сферах, а также в области социального страхования и пенсионного обеспечения.

Также запланированы встречи президента с председателем Совета директоров Саудовского Фонда Развития Ахмед бин Акил Аль Хатибом и президентом исламского банка развития Бандар М. Х. Хаджаром для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Кроме того, глава государства примет участие в официальном открытии нового комплекса зданий Посольства Кыргызской Республики в Саудовской Аравии и встретится с соотечественниками.


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URL: https://www.vb.kg/383936
Теги:
визит, Саудовская Аравия, Кыргызстан, политика, Сооронбай Жээнбеков
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