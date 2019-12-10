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ГРС рассказала, как паспорта КР попадают в руки международных преступников

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- Екатерина Улитина
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Государственная регистрационная служба прокомментировала информацию, опубликованную в журналистском расследовании международной независимой расследовательской группы Bellingcat, а также The Insider, Der Spiegel и центра "Досье".

ГРС заявляет, что паспорта граждан КР, о которых идет речь в расследовании, выданные на имена Вадим Красиков, Ломако Алексей и Кирик Руслан, являются подложными. Данные лица никогда не документировались в Кыргызстане.

Кроме этого, идентификационные номера (ПИН), использованные на этих паспортах в базе данных ГРС не существуют, таким образом данные ПИНы являются лишь выдуманной комбинацией цифр.

"При этом отмечаем, что общегражданский паспорт серии АС1749459, которым пользовался гражданин Ломако Алексей в свое время на законных основаниях был изготовлен на имя гражданина КР К.П.Э., 17.10.1964 г.р., и в базе данных значился как действительный. Между тем, при каких обстоятельствах данный паспорт оказался во владении лица, который использовал имя А.Ломако неизвестно. Можно предположить, что этот паспорт когда-то был утерян, и законный владелец паспорта в дальнейшем не обратился в отдел паспортизации за восстановлением паспорта и таким образом не уведомил уполномоченный орган об утере", - говорится в сообщении ГРС.

Паспорт № АС 2158557, на имя, якобы, Кирика Руслана, на самом деле был изготовлен на имя гражданина КР А.М.С. и был признан недействительным по причине утери документа. Каким образом, этот паспорт оказался в руках злоумышленника неизвестно.

В пресс-службе ГРС отмечают, что утеря национальных паспортов гражданами является основной причиной, обнаружения подложных паспортов.

ГРС убедительно просит граждан Кыргызской Республики быть более ответственными и бдительными при обращении со своими паспортами и при утере или порче в обязательном порядке просим уведомлять ГРС об этом для дальнейшего признания их недействительными, - говорится в сообщении ГРС.

В государственной регистрационной службе рассказали, что за последние годы провели большую работу для повышения качества документирования. Так, со стороны ГРС в 2015 году внедрена автоматизированная информационная система(АИС) "Паспорт", которая исключает возможность документирования гражданина без посещения территориального отдела паспортизации и регистрации населения и при приеме документов в обязательном порядке идет идентификация по биометрическим данным отпечатков пальцев и сличения биометрики лица.

В 2018 году внедрены АИС "Гражданство", которая содержит информацию об отказе и приобретении гражданства КР. Необходимо отметить, что Служба занимается оцифровкой записей актов гражданского состояния, которые интегрируются с остальными системами и запрашивается гражданский статус с АИС "ЗАГС".

Эти информационные системы исключают возможность незаконного документирования со стороны Службы.

Отметим, журналисты опубликовали расследование, которое в том числе рассказывает о фигурантах уголовных дел с паспортами граждан КР. Один из них подрывник, который пытался заложить бомбу в автомобиль офицера военной разведки в Киеве. Бомба взорвалась в руках злоумышленника. Он потерял обе руки. В Украину он заехал по кыргызскому паспорту.


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URL: https://www.vb.kg/383937
Теги:
ГРС, паспорт, преступление, Кыргызстан
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