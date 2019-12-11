В КР появится новый госорган. Он будет заниматься защитой личных данных

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поставил задачу своему кабинету до 1 февраля создать новый государственный орган по защите личных данных граждан. Поручение премьер-министр озвучил в ходе совещания в Цифровизированном командном центре Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

Защита прав и свобод гражданина, защита его личных данных является одной из основных обязанностей государства. Необходимо обеспечить полноценную защиту личных данных граждан от незаконных действий. Не должно быть фактов распространения, передачи личных данных без разрешения самого гражданина. Я ставлю задачу до 1 февраля 2020 года сформировать государственный орган по защите личных данных граждан, - сказал премьер-министр.

При этом глава правительства отметил, что в области информационной безопасности достигнуты хорошие результаты.

- Так, принята стратегия кибербезопасности на 2019-2023 годы, продолжается работа по цифровизации процессов в судебных органах, органах прокуратуры, правоохранительных органах, функционируют системы Единый реестр преступлений и проступков и Единый реестр нарушений. Создан мониторинговый и командный центры, заработала система "Единого окна". На контрольно-пропускных пунктах на государственных границах установлены системы видеонаблюдения. Но нашей самой большой победой в прошлом году стал проект "Безопасный город". Мы завершили реализацию первого этапа проекта и добились повышения уровня культуры водителей и пешеходов. В результате реализации проекта в городе Бишкеке и Чуйской области вдвое уменьшилось число аварий и пострадавших в ДТП. Видеокамеры позволяют следить за общественной безопасностью, способствуют более быстрому раскрытию преступлений, - сказал премьер-министр.

Мухаммедкалый Абылгазиев продолжил, что на сегодняшний день проводится подготовка к реализации основного этапа проекта "Безопасный город", который охватит 7 областей, 2 города республиканского значения, 15 городов областного и районного значения, 73 населенных пункта.

Напомним, в общий доступ попали фотографии, сделанные камерами фиксации нарушений ПДД "Безопасный город". Данные фотографии являются личной информацией гражданина, до сих пор не ясно как фотографии оказались в распоряжении пользователей интернета.