В 2019 году в Кыргызстан совершено 194 тысячи турпоездок из России

В 2019 году число турпоездок из России в Кыргызстан составило 194 тысячи. Туристический портал ТурСтат представил рейтинг стран по популярности у российских туристов за 9 месяцев текущего года с 1 января по 30 сентября.

Согласно ему, Кыргызстан занимает 31 место по выездному туризму из России. Число турпоездок увеличилось по сравнению с тем же периодом 2018 года на тысячу.

Примечательно, что наша страна опережает в рейтинге такие страны, как Австрия, Швейцария, США и много других.

Лидируют по туризму из России за рубеж в этом году Турция, Финляндия и Казахстан.

Турция - 5 млн 675 тысяч турпоездок, Абхазия - 3 млн 855 тысяч, Финляндия - 2 млн 695 тысяч, Казахстан - 2 млн 471 тысяч. В топ-10 также входят Украина - 1 млн 857 тыс, Китай - 1 млн 712 тысяч, Эстония - 1 млн 348 тысяч, Италия - 1 млн 12 тысяч, Грузия - 990 тысяч и Германия - 977 тысяч.