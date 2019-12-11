В Бишкеке в декабре созрела клубника

В Кыргызстане в последние дни установилась аномальная теплая для зимы погода. Читатели VB.KG прислали видеозапись, на которой сняли созревшую в саду клубнику. Несколько ягодок не только успели вырасти, но и набирают цвет.

Читатели рассказали, что видео было снято в Бишкеке сегодня, 11 декабря.

По данным Кыргызгидромета, теплая погода в столице продержится еще несколько дней, но уже в выходные столбики термометров начнут опускаться до минусовой отметки. В дневное время температура будет от -2 до -4 и до -10 ночью. Возможен снег.

На остальной территории республики сохраняется по большей части теплая погода. Зима вошла в свои права лишь в Нарынской области, там температура колеблется от 0 до -5 градусов. Осадки в виде снега наблюдаются в горных районах.