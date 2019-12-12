Кыргызский Каракол станет культурной столицей СНГ в 2022 году

Предложение кыргызской стороны о придании статуса культурной столицы СНГ в 2022 году городу Каракол поддержали участники совместного заседания Совета по гуманитарному сотрудничеству и Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ. Оно состоялось 9 декабря в Бресте с участием представителей стран-партнеров.

Как сообщили в Исполкоме Содружества, на заседании также были одобрены соответствующие проекты решений Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ. Исполнительному комитету Содружества предложено содействовать внесению документов на рассмотрение в эти межгосударственные структуры.

Напомним, что Межгосударственная программа "Культурные столицы Содружества" действует в рамках СНГ с 2011 года и за это время реализована в большинстве этих государств.

Каждый раз проводятся национальные процедуры отбора городов на право получения данного статуса, по результатам чего страна представляет свою кандидатуру в Совет по гуманитарному сотрудничеству. Последний, в свою очередь, вносит предложение на заседание Совета глав государств, где и принимаются решения об объявлении городов культурными столицами СНГ.

В нынешнем году такое почетное звание носил белорусский город Брест, в 2020 году оно переходит к казахстанскому Шымкенту, в 2021-м – к столице Таджикистана Душанбе. А в 2015 году этот статус получал город Ош в Кыргызстане.