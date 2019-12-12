Кыргызстан укрепит сотрудничество со странами СНГ в области безопасности

В Москве, в штаб-квартире Антитеррористического центра (АТЦ) государств СНГ 10 ноября состоялось очередное заседание Совещания руководителей рабочих структур органов Содружества по обеспечению сотрудничества в сфере правопорядка и безопасности. Об этом сообщает корреспондент VB.KG в Москве.

В работе Совещания приняли участие руководители и представители Исполнительного комитета СНГ, Исполнительного бюро Совета руководителей органов безопасности и специальных служб, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, секретариатов Совета министров обороны, Координационного совета генеральных прокуроров, Совета руководителей пенитенциарных служб, Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб этих стран, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ, Межгосударственного совета по противодействию коррупции, а также АТЦ.

Открывая мероприятие, руководитель АТЦ СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков отметил актуальность встреч в подобном формате, их пользу для согласования общих позиций и выработки консолидированных подходов к решению общих задач. Не менее важным моментом он назвал возможность обмениваться наработанным органами СНГ опытом работы в различных сферах деятельности.

На заседании рассмотрен ряд приоритетных вопросов сотрудничества в частности, совершенствование информационного обмена в области противодействия трансграничной преступности; взаимодействие рабочих структур органов СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, подготовка, переподготовка и повышения квалификации кадров в сфере безопасности и другие.

По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения. Профильным рабочим структурам органов СНГ рекомендовано продолжить взаимодействие, развивать практику взаимного участия своих представителей в совместных мероприятиях (операциях, учениях, семинарах, учебно-методических сборах, конференциях и др.). И - совершенствовать взаимное информирование о состояниях и тенденциях развития обстановки, связанной с незаконным оборотом наркотиков, готовить предложения по укреплению сотрудничества в данной сфере.

Следующее заседание Совещания руководителей рабочих структур органов СНГ по обеспечению сотрудничества в сфере правопорядка и безопасности намечено на 2020 год. Местом его проведения станет белорусский Минск.