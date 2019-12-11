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Туристическая милиция Иссык-Куля удивляет иностранных туристов

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- Оксана Гут
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Туристов в Иссык-Кульской области в этом году стало больше. Как правило, они чаще обращаются за помощью к милиционерам, круглосуточно дежурящим, особенно в предновогодние дни на улицах города Каракола и горнолыжной базе. Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области подготовила интересный материал о том, как сотрудники туристической милиции находят общий язык с иностранными гостями.

В туристической милиции с каждым днем растет число людей, которые говорят на иностранных языках, иногда даже на нескольких, сказал в беседе с нами начальник УВД Иссык-Кульской области Улан Асанбаев.

- У нас, в областном центре есть ИГУ имени Касыма Тыныстанова, где по договоренности с преподавательским составом, наши сотрудники проходят курсы по изучению иностранных языков. Это постоянный процесс. Ведь наша область, является туристической зоной, то значит, и много иностранных туристов. Поток иностранных туристов круглый год, - сказал он.

Знание иностранных языков для милиционеров особенно важно в общении с туристами, и не случайно владеющие языками сотрудники сосредоточены в основном в туристической милиции, которая открылась весной этого года на базе патрульно-постовой службы милиции УВД Иссык-Кульской области.

Сотрудник туристической милиции Самат Ибраев заметил, что иностранцы бывают приятно удивлены, когда они отвечают им на иностранном языке.

- Как-то раз супруги-американцы пытались кое-как поговорить с нами на русском, но я услышал, что между собой они общаются на английском. Тогда я предложил им перейти на английский. Пара была крайне удивлена, - рассказывает он.

Имея за плечами опыт работы, он знает, что туристы в основном спрашивают, как добраться до горнолыжной базы Каракола, терминальных источников Ак-Суйского района, и многих других мест, где они хотят обязательно побывать.

А если языки, которыми владеют турист и милиционеры, не совпадают, то на помощь приходит только язык жестов.

- Среди туристов, прибывших с арабских стран, часто попадаются люди, которые, на первый взгляд, владеют английским. Их лексикон ограничивается приветствием "hello", а дальше они начинают говорить на своем языке. Поэтому объясняемся с ними на языке жестов: либо объясняем, либо провожаем до нужного места, - говорит Самат.

Посещающие Иссык-Кульскую область туристы очень любят фотографироваться с сотрудниками туристической милиции. Им очень нравится форма.

Алия Рашева служит в туристической милиции с момента его образования. По ее словам, знание иностранных языков очень помогает в работе.

- В этом году во время летнего туристического сезона одна французская пара подошла к памятнику Чингиза Айтматова, что находиться в культурном центре "Рух-Ордо" города Чолпон-Аты. Они хотели расспросить о нем. Сначала я обратилась к ним на русском. Потом поняла, что они французы и ответила на их языке. Туристы очень обрадовались, узнав, что в нашей стране есть люди, владеющие французским, - сказала Алия.

Для туристической милиции, владеющие иностранными языками, самыми ответственными в этом году стали дни летнего сезона. Для милиционеров напечатали специальные разговорники, чтобы они могли общаться с гостями.

Алия сообщила, что хотя она и говорит по-французски, но разговорник пригодился даже ей.

- Приезжают люди из разных стран, у каждого свой акцент, какие-то слова выговаривают по-своему. Разговорник в этом очень помог, можно было общаться с ними, хотя бы показывая французские фразы, - говорит Алия Рашева, добавляя, что они и сейчас продолжают пользоваться разговорниками, чтобы общаться с туристами из Франции, прибывшими на зимний туристический сезон.

Инспектор туристической милиции Адилет Абдылдаев, с ранних лет мечтал стать милиционером и носить форму. Обеспечивать общественный порядок, общаться с людьми – его призвание. По словам Адилета, отношение к людям к форме сильно изменилось, к нему часто подходят и просят помощи иностранные туристы.

Больше всего запомнился случай, когда они с напарником пешком спускались с самой высокой точки горнолыжного спуска. Пройдя примерно сто метров, они заметили женщину, которая держалась за ногу. Выяснилось, что американке свело ногу, и она не могла самостоятельно спуститься, а вокруг ни души, так как этот спуск для профессионалов, и не многие отваживаются спуститься по этому маршруту.

- Мы приблизились к ней и на английском предложили ей помощь. Она крайне была удивлена тем, что милиционеры пешком патрулируют этот сложный участок лыжного спуска, - с улыбкой говорит Адилет.

Наши собеседники утверждают, что в этом году в Иссык-Кульскую область приехало беспрецедентное количество туристов, и перед Новым годом их не становится меньше, так что сотрудники туристической милиции продолжают совершенствоваться в знании языков.

По данным Департамента туризма Кыргызской Республики, за девять месяцев 2019 года Иссык-Кульскую область посетили около 1 миллиона 270 тысяч иностранных туристов, тогда как в 2018 году в это время количество иностранных туристов составило около 925 тысяч.


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URL: https://www.vb.kg/383968
Теги:
Иссык-Кульская область, туризм, язык, Кыргызстан, Туристический сезон, УВД
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