Дело ТЭЦ: Сапару Исакову до сих пор не вручили копию приговора

По уголовному делу "Модернизация ТЭЦ", в рамках которого судья Инара Гилязетдинова незаконно и необоснованно осудила бывшего премьер-министра Сапара Исакова к 15 годам лишения, до сих пор нет полного текста приговора суда. С такого заявления начал свой пост на странице в Facebook адвокат Исакова Замир Жоошев.

Юрист сообщает, что в соответствии со статьями 348 и 350 Уголовно-процессуального кодекса КР по особо сложному делу полный текст приговора должен быть подготовлен не позднее 3 дней с момента оглашения, а не позднее 5 суток после провозглашения приговора его копия должна быть вручена осужденному и защитнику.

- Как всем известно, приговор был оглашен 6 декабря (пятница). Соответственно 9 декабря (в понедельник) полный текст приговора должен был быть готов. А сегодня судья обязана была вручить Сапару Исакову копию приговора. Однако до сих пор полного текста приговора нет! Почему так поторопилась Инара Гилязетдинова с вынесением несправедливого приговора? Ответ, я считаю, всем очевиден, - написал Жоошев.

При этом он отмечает, что согласно статье 141 УПК КР, если окончание установленного законом срока приходится на нерабочий день (в случае с делом ТЭЦ - это суббота и воскресенье), то последним днем срока считается первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.