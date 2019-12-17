В Бишкеке представители различных религий представили свои ремесла (видео)

В Бишкеке на первом межконфессиональном фестивале под лозунгом "Прислушайся к тому кто рядом!" можно было не только познакомиться с представителями многих религий и конфессий, действующих в Кыргызстане, но узнать чем же еще увлекаются представители, скажем, католиков, или бахаи вне религиозной практики.

На самом деле Госкомиссия по делам религии придумала уникальный способ знакомства представителей всех религий и конфессий, проживающих в Кыргызстане, поскольку рассказывая о своем ремесле или любимом деле, люди забывали о том, кто к какой конфессии принадлежит. Им были интересен сам процесс, а также секреты мастерства. То есть в процессе общения уходили невидимые барьеры и стирались стереотипы.

Большой притягательностью пользовался раздел буддизма. Сначала люди шли на звук молитвенного бубна и самой молитвы, потом видели перед собой не китайцев, как ожидали, а русских парня и девушку. Самые любопытные сразу просили рассказать, что написано на бубне, какие благовония и по какому поводу их поджигают, с каким ритмом даются удары по бубну.

- Очень необычный формат общения, места маловато. Но для первого раза отлично. Может в следующий раз будут делать на улице, весной, летом. Мы буддисты, но бываем в самых различных странах, в том числе мусульманских. Главное, чтобы люди всегда оставались людьми, – рассказал представитель общины Алексей.

Максим – кожевенных дел мастер рассказал, что был очень рад познакомиться с ребятами инвалидами, которые мастерят кое-что по войлоку и они договорились, что обменяются с ними мастер-классами.

- В наше время время трудно заработать, а если наше общение поможет кому-то получить новый навык, значит мы сможем помочь кому-то не на словах, а на деле, – говорит он.

В зале рисования дети расположились на кошме. В этот день рисовали дети представителей всех конфессий. Но спрашивать кого-то: кто твой папа – мусульманин или бахаист, было бы странно. Когда дети рисуют, все они очень похожи на маленьких гениев. Все они вдохновлены, сосредоточены и весь мир для них в этот миг – это белый лист бумаги.

В одном из залов – за овальным столом – дети и взрослые – они участники презентации книги о Великом писателе Чингизе Айтматове, создавшем целые вселенные в своих произведениях.

Сборка юрты членами различных религий и конфессий на фестивале превратилась в символическое единение, строительство единого для всех дома - Кыргызстан, в котором каждый из нас несет свою ответственность.

Организаторы мероприятия Государственная комиссия по делам религии Кыргызской Республике, программный офис ОБСЕ в Бишкеке и Представительство института по освещению войны и мира в Кыргызстане. Как пояснили инициаторы мероприятия – основная задача Конфеста – развитие межконфессионального согласия и толерантности между представителями различных религиозных организаций Кыргызстана.

- Фестиваль – это поиск новых подходов по укреплению межконфессионального диалога, принципов уважения к различным воззрениям и убеждениям, правам и свободам человека, толерантности и веротерпимости, предотвращения радикализма и экстремизма, в рамках Концепции госполитики Кыргызстана в религиозной сфере на 2014-2020 годы, - пояснили организаторы фестиваля.