Обществу блокадников Кыргызстана – 25 лет!

В Бишкеке отметили 25 лет со дня образования Кыргызского общества блокадников Ленинграда. В музее Изобразительных искусств еще задолго до назначенного времени перед концертом стали собираться блокадники, школьники и их родители, ветераны.

Концертную программу для блокадников подготовил коллектив детского центра "Сейтек", и его директор Сабира Челпакова. Она рассказала, что маленькие артисты театра "Шкид", которые покажут на сцене фрагмент спектакля о блокаде. И добавила, что дети очень волнуются. Действительно, мальчишки и девчонки, одетые в зимнюю одежду, укутанные в шали – все как в блокаду – перешептывались и то и дело выглядывали из-за кулис. Еще бы им предстояло играть блокадников перед самими блокадниками.

В зал прибежала девочка лет 10 и принялась обнимать Анну Алексеевну Кутанову (Иванова в девичестве). Как оказалось, она тоже артистка и будет читать стихи написанные об Анне Алексеевне. Блокадница в числе первых в 1943 году получила медаль "За оборону Ленинграда". С начала войны она была и связной, и тушила зажигалки на крыше, и по квартирам к больным ходила. Для Софьи – Анна Алексеевна не просто пожилая дама с медалями на кителе, а еще и образец для подражания.

Со сцены блокадников поздравили: советник Посла России в Кыргызстане Андрей Сургаев, руководитель Россотрудничества в Кыргызстане Леонид Нефедов, руководитель Дома Москвы в Кыргызстане Руслан Абдылдаев, руководитель коорсовета организаций российских соотечественников Александр Степанюк. От имени конгресса женщин Кыргызстана Сабира Челпакова вручила руководителю Кыргызского общества блокадников Ленинграда Анне Кутановой – особую награду за благородство.

- Сейчас в Кыргызстане осталось 19 блокадников. В начале 1994 года их набралось 60, а потом около 140 человек. У всех свои судьбы, кто всю блокаду пережил в окруженном городе, кого эвакуировали, некоторых в Киргизскую ССР. В тот момент когда общество организовывалось – лихие 90-е - людям тяжело жилось не только в материальном плане, но и морально. Все ставилось под сомнение. Мол, зачем нужна была блокада, зачем война. И люди объединились, чтобы чувствовать локоть друг друга, чтобы общаться с близкими по духу. Материальную помощь собирали, на уроки мужества ходили. О вкладе блокадников в военно-патриотическое воспитание молодежи Кыргызстана можно книги писать и методические пособия разрабатывать, – рассказывают блокадники.

Галина Ивановна Тольская – попала в общество уже позже. Ее сын Илья Борисович Тольский – афганец и руководитель Военно-патриотического клуба "Родина" рассказал, что надо было дождаться подтверждающих документов из архивов Санкт-Петербурга, что жила такая девочка Галя, была эвакуирована и действительно прожила в блокадном городе. А блокадники они же люди суровые, любят правду. Галина Ивановна сразу включилась в работу блокадного общества: проводила уроки мужества в школах, посещала лежачих больных блокадников. Это теперь лишь человек пять на ногах, все остальные из дома не выходят - лежачие. И не у всех есть родные, чтобы ухаживать. Блокадники, как могут, поддерживают друг друга. И гордятся тем, что им удалось сделать за все 25 лет.

Как строили памятник

Считается, что защитников Ленинграда, погибших и похороненных в Ленинграде и Ленинградской области, не считая пропавших без вести, 4 тысячи 207 человек. Общей цифры умерших от голода, холода, бомбежек и артобстрелов до сих пор нет. Кто-то называет 1.8 млн человек, кто-то чуть меньше. Только на Невском пятачке, погибло более 200 тысяч.

Блокадникам Ленинграда в Кыргызстане долгие годы некуда было прийти поклониться, вспомнить родных, умерших в войну. Многим врачи давно запретили полеты на самолетах. А ведь не секрет, что у них на Пискаревском, Волковском, Серафимовском кладбищах остались по 10 - 30 членов семьи. Потому решено было создать свой мемориал памяти – памятник жертвам блокады и благородству кыргызстанцев.

Деньги собирали всем миром. Блокадники по организациям ходили и свою пенсию отдавали. Получился один памятник на всех и для всех - и защищавшим Ленинград и тыловикам из Кыргызстана. Ведь в тылу подростки, старики, дети и женщины отдавали последнее фронту. А детей, привезенных из блокадного города в Киргизскую ССР берегли особо.

Справка: В Киргизскую ССР из блокадного Ленинграда было эвакуировано более 16 тыс. человек, в том числе 3.5 тысячи детей. Сколько детских домов в которых находились дети из блокадного Ленинграда точно не установлено. Ранее Сичталось, что в основном детей приютили в Иссык- кульской области, но недавно поисковики обнаружили, что такой же детский доя с детьми из блокадного Ленинграда был в Таласской области и на юге. Многие из этих детей так и не вернулись в родной город после Победы - за ними некому было приехать. Так они и стали блокадниками Ленинграда из Кыргызстана.

Личная Вахта Анечки Ивановой

Анна Алексеевна Кутанова руководит обществом с 2002 года. Она рассказала, что в составе организации работают потомки ленинградцев и Почётные члены. Так, образуется связующая нить между поколениями- людьми, пережившими 900 блокадных дней и родившимися после войны.

- Мы помним, как в суровое военное время нам протянули руку помощи и спасли наши жизни. Рассказать об этом, проводить уроки мужества - наша задача. И мы рады , что на подмогу приходит молодежь – ребята с факультета архитектуры, строительства и дизайна КРСУ. Потомки блокадников помогли оформить музей блокады в финансовом техникуме. Студенты гумфака КРСУ Анастасия Фролова и Виктор Негода снимают на видео воспоминания блокадников. В школе, которой руководит Светлана Аристова при Владимирском обществе – ребята ставят спектакли об ужасах тех дней, чтобы рассказывать другим школьникам о трагедии голодного и холодного города.

Другая задача Общества - социальная защита блокадников. И мы считаем победой, что в 2006 году был подписан Указ Президента КР, и блокадников приравняли по льготам и гарантиям к участникам войны. Тогда нас очень поддержала депутат ЖК Ольга Безбородова – рассказывает Анна Алексеевна.

Спектакли, книги, ролики

- Годы бегут и неумолимо берут своё, почти ушли ветераны, всё меньше остаётся блокадников. С каждой новой потерей уходит и частичка живой памяти о войне и блокаде, поэтому очень важно сохранить всё, что мы знаем о героическом подвиге жителей блокадного Ленинграда. Кыргызским обществом блокады Ленинграда изданы книги: "Когда они были ленинградцами", "Две судьбы - одна блокада", "Книга памяти", "Живы, выдержим, Победим" и другие. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто хотел бы сохранить память о том героическом городе и людях, – заключил заместитель руководителя Кыргызского общества блокадников Ленинграда, потомок блокадницы Марат Кутанов.