Впервые в Кыргызстане пройдет международная ярмарка вакансий

В Оше 18 декабря пройдет международная ярмарка, на которой соискатели смогут напрямую получить информацию от работодателей из 15 стран мира. Об этом сообщает государственная служба миграции.

Международный день мигранта во всех странах мира отмечается 18 декабря. Эта дата приурочена к событиям 1990 года, когда Ассамблеей ООН была принята Конвенция о защите прав мигрантов".

Впервые в истории Кыргызской Республики Государственная служба миграции при Правительстве КР проведет международную ярмарку вакансий на которой каждый гражданин получит возможность узнать о работе напрямую от зарубежных работодателей из более 15 стран мира, на ярмарке будут представлены более 3 тысяч вакансий. В прямом общении с работодателями соискатели больше узнают о компании и предлагаемой работе, получат интересную информацию об обязанностях различных специалистов, узнают, какие требования предъявляют

работодатели к потенциальным соискателям. Также будет предоставлена возможность на месте пройти собеседование с зарубежными работодателями.

В этот же день нами проводиться Международный форум на тему "Мигрант: вчера, сегодня, завтра", В работе миграционного форума примут представители государственных органов, представители частных агентств занятости, представители международных, неправительственных организаций и зарубежные партнеры.

Международная ярмарка вакансий будет проходить с 09:00 до 16:00 часов в здании Полномочного представительства Правительства Кыргызской Республики в Ошской области (большой зал) ул. Ленина № 221 Международный форум будет проходить с 09:00 до 16:00 часов в конференц- зале отеля "Шанхай Сити" по адресу г.Ош, ул. Нурматова №22.

Приглашаем всех желающих посетить Международную ярмарку вакансий. Более подробную информацию вы можете получить по тел: (312) 64-17-64.