Ирина Карамушкина: Посадите нас всех разом

Депутат Ирина Карамушкина на заседании Жогорку Кенеша выразила недовольство, что государственную комиссию по расследованию событий в Кой-Таше возглавил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

- Почему возглавил комиссию Разаков, который курирует силовой блок. Разве он будет говорить о своих же ошибках? Расследование ведется однобоко. Тогда может не будем вести это расследование и тратить деньги на допросы и следственные мероприятия? Посадите нас всех разом, но мы все-равно будем говорить, что это был заговор власти, чтобы спровоцировать народ на беспорядки и очистить политическое поле от сильного оппонента, - сказала Ирина Карамушкина.

Отметим, что заключение госкомиссии по событиям в Кой-Таше является документом, который представят Жогорку Кенешу для дачи политической оценки событий. Тогда как юридическую оценку дают правоохранительные органы, которые занимаются собственным расследованием.

Напомним, 7-8 августа в селе Кой-Таш прошли столкновения силовиков с гражданскими лицами во время попытки доставить экс-президента Алмазбека Атамбаева силой на допрос. В результате тех событий, погиб сотрудник "Альфа", несколько силовиков получили ранения, в том числе огнестрельные. Гражданские лица также получили травмы.