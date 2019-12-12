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Ирина Карамушкина: Посадите нас всех разом

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- Екатерина Улитина
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Депутат Ирина Карамушкина на заседании Жогорку Кенеша выразила недовольство, что государственную комиссию по расследованию событий в Кой-Таше возглавил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

- Почему возглавил комиссию Разаков, который курирует силовой блок. Разве он будет говорить о своих же ошибках? Расследование ведется однобоко. Тогда может не будем вести это расследование и тратить деньги на допросы и следственные мероприятия? Посадите нас всех разом, но мы все-равно будем говорить, что это был заговор власти, чтобы спровоцировать народ на беспорядки и очистить политическое поле от сильного оппонента, - сказала Ирина Карамушкина.

Отметим, что заключение госкомиссии по событиям в Кой-Таше является документом, который представят Жогорку Кенешу для дачи политической оценки событий. Тогда как юридическую оценку дают правоохранительные органы, которые занимаются собственным расследованием.

Напомним, 7-8 августа в селе Кой-Таш прошли столкновения силовиков с гражданскими лицами во время попытки доставить экс-президента Алмазбека Атамбаева силой на допрос. В результате тех событий, погиб сотрудник "Альфа", несколько силовиков получили ранения, в том числе огнестрельные. Гражданские лица также получили травмы.


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URL: https://www.vb.kg/383980
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Жениш Разаков, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Кой-Таш
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