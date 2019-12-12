Спортсменов Кыргызстана вывели из-под лимита в турнирах России

Cпортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России. Проекты соответствующего приказа подготовлен Министерством спорта РФ. Об этом сообщил корреспондент VB.KG в Москве.

В национальных чемпионатах России по данным видам спорта существуют ограничения на количество иностранных спортсменов в команде. В высшем дивизионе чемпионата России по футболу в настоящее время действует лимит в формате "6+5", при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на данный момент российские клубы имеют право заявлять на игру не больше пяти иностранных хоккеистов. В баскетбольной Единой лиге ВТБ в заявке на матч может быть не более шести иностранцев.

Но, как отмечается, ранее суд ЕАЭС вынес заключение о недопустимости количественных ограничений на участие спортсменов, являющихся гражданами государств Союза, в национальных спортивных соревнования. "Проект приказа соответствует договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации, и направлен на реализацию государственной программы РФ "Развитие физической культуры и спорта", - говорится в пояснительной записке к проекту данного документа. Ранее в российских турнирах был уже отменен статус легионеров для белорусских спортсменов.

Однако некоторые эксперты прогнозируют и возможные издержки от такой новации. "Это непростой вопрос, Считаю, что он требует более детальной проработки. Иначе у нас завтра во всех видах спорта будут выступать одни белорусы, казахи, кыргызы и армяне. Так произойдет только по той причине, что их гражданство получить проще, чем российское. Завтра всех афроамериканцев вы увидите гражданами Белоруссии, потому что у них получить гражданство несколько проще, чем у нас. Я считаю, что это неправильно", - говорит заместитель председателя Госдумы России Игорь Лебедев.