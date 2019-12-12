Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

События в Кой-Таше: СДПК не довольна решением Госкомиссии

98  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

СДПК выступила с заявлением, в котором выражает недоверие к членам комиссии

Члены социал-демократическогй партии не довольны заключением, которое вынесло Государственная комиссия по событиям в Кой-Таше 7-8 августа, саму комиссию они назвали "дежурной". Свое заявление СДПК распространила сегодня, 12 декабря.

Текст заявления:

 Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) считает, что заключение государственной комиссии по событиям в Кой-Таше 7-8 августа продиктовано властями и не соответствует действительности. Более того, эта государственная комиссия, а если быть точнее – "дежурная", является фиктивным институтом, так как не существует положений о подобных комиссиях и каких либо регламентов определяющих нормы ее работы.

   С самого начала было видно, что  в деятельности госкомиссии нет и намека на беспристрастность, тем более, что во главе госкомиссии стоит член правительства, куратор по силовому блоку, который назначается Указом президента Кыргызской Республики. Состав государственной комиссии в абсолютном своем большинстве ярко демонстрирует присутствие конфликта интересов: одни члены госкомиссии имеют личные неприязненные отношения к экс-президенту, другие,  очевидно, запомнили Атамбаева А. Ш. за борьбу с семейно-клановым режимом Бакиева К.С., третьи имеют свои негативные субъективные мнения о периоде его президентства.

   Члены госкомиссии открыто показывали, что не отделяют свои личные претензии к Атамбаеву А. Ш. от независимого расследования Кой-Ташских событий. Всеми правдами и неправдами члены госкомиссии пытались оправдать грубое нарушение Конституции по приданию обратной силы закону, что позволило Жогорку Кенешу, превысив свои полномочия, незаконно лишить экс-президента Алмазбека Атамбаева статуса.

    Как показали наши наблюдения, "дежурная комиссия" создана только с целью прикрыть ошибки силовых органов и оправдать незаконный штурм и расправу над мирными гражданами, также с целью легализовать судов над экс-президентом Атамбаевым А. Ш. и его сторонниками. Комиссия по сути забрала на себя функции следствия. Задавая вопросы сторонникам экс-президента Атамбаева А. Ш., члены комиссии явно старались оказать на них давление и внушить страх. По непонятным причинам ряд заседаний госкомиссии, которые имели исключительный и важнейший интерес у общественности, проводились за закрытыми дверями.

    В ходе работы госкомиссии, ни разу не была предпринята попытка изучить вопрос о смерти молодого человека Курманбек уулу Миржана. Новость об этом писали СМИ. МВД официально в своем пресс-релизе утверждало, что молодой человек поехал в лес на охоту, случайно застрелил себя в ногу и скончался. Хотя, на самом деле говорилось о том, что он умер от разрыва гранаты во время штурма в Кой-Таше.

    Государственную комиссию также не особо волнует имевший место террор Военной Прокуратуры в отношении 1700 человек, подписавших заявление с требованием привлечь к ответственности организаторов вооруженного нападения.

    Преступная и антиконституционная операция спецслужб в Кой-Таше против экс-президента Атамбаева А.Ш. и расправа над мирными гражданами, нанесла непоправимый урон государственности, репутации силовых органов страны и принесла невыразимое горе огромному количеству людей. Масштабы насилия властей в отношении собственного народа и безразличие  госкомиссии к судьбам граждан поражают сознание.

   Но обязательно настанет время, когда придется ответить за все нарушения закона, по всей строгости закона и истинные виновные Кой-Ташских событий получат соответствующее наказание. 

Отметим, сегодня в Жогорку Кенеше обсуждают заключение Госкомиссии по событиям, произошедшим в селе Кой-Таш 7-8 августа. Депутаты должны дать политическую оценку фактам изложенным в заключении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383994
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Жениш Разаков, Кыргызстан, пострадавшие, Кой-Таш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  