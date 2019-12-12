События в Кой-Таше: СДПК не довольна решением Госкомиссии

СДПК выступила с заявлением, в котором выражает недоверие к членам комиссии

Члены социал-демократическогй партии не довольны заключением, которое вынесло Государственная комиссия по событиям в Кой-Таше 7-8 августа, саму комиссию они назвали "дежурной". Свое заявление СДПК распространила сегодня, 12 декабря.

Текст заявления:

Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) считает, что заключение государственной комиссии по событиям в Кой-Таше 7-8 августа продиктовано властями и не соответствует действительности. Более того, эта государственная комиссия, а если быть точнее – "дежурная", является фиктивным институтом, так как не существует положений о подобных комиссиях и каких либо регламентов определяющих нормы ее работы.

С самого начала было видно, что в деятельности госкомиссии нет и намека на беспристрастность, тем более, что во главе госкомиссии стоит член правительства, куратор по силовому блоку, который назначается Указом президента Кыргызской Республики. Состав государственной комиссии в абсолютном своем большинстве ярко демонстрирует присутствие конфликта интересов: одни члены госкомиссии имеют личные неприязненные отношения к экс-президенту, другие, очевидно, запомнили Атамбаева А. Ш. за борьбу с семейно-клановым режимом Бакиева К.С., третьи имеют свои негативные субъективные мнения о периоде его президентства.

Члены госкомиссии открыто показывали, что не отделяют свои личные претензии к Атамбаеву А. Ш. от независимого расследования Кой-Ташских событий. Всеми правдами и неправдами члены госкомиссии пытались оправдать грубое нарушение Конституции по приданию обратной силы закону, что позволило Жогорку Кенешу, превысив свои полномочия, незаконно лишить экс-президента Алмазбека Атамбаева статуса.

Как показали наши наблюдения, "дежурная комиссия" создана только с целью прикрыть ошибки силовых органов и оправдать незаконный штурм и расправу над мирными гражданами, также с целью легализовать судов над экс-президентом Атамбаевым А. Ш. и его сторонниками. Комиссия по сути забрала на себя функции следствия. Задавая вопросы сторонникам экс-президента Атамбаева А. Ш., члены комиссии явно старались оказать на них давление и внушить страх. По непонятным причинам ряд заседаний госкомиссии, которые имели исключительный и важнейший интерес у общественности, проводились за закрытыми дверями.

В ходе работы госкомиссии, ни разу не была предпринята попытка изучить вопрос о смерти молодого человека Курманбек уулу Миржана. Новость об этом писали СМИ. МВД официально в своем пресс-релизе утверждало, что молодой человек поехал в лес на охоту, случайно застрелил себя в ногу и скончался. Хотя, на самом деле говорилось о том, что он умер от разрыва гранаты во время штурма в Кой-Таше.

Государственную комиссию также не особо волнует имевший место террор Военной Прокуратуры в отношении 1700 человек, подписавших заявление с требованием привлечь к ответственности организаторов вооруженного нападения.

Преступная и антиконституционная операция спецслужб в Кой-Таше против экс-президента Атамбаева А.Ш. и расправа над мирными гражданами, нанесла непоправимый урон государственности, репутации силовых органов страны и принесла невыразимое горе огромному количеству людей. Масштабы насилия властей в отношении собственного народа и безразличие госкомиссии к судьбам граждан поражают сознание.

Но обязательно настанет время, когда придется ответить за все нарушения закона, по всей строгости закона и истинные виновные Кой-Ташских событий получат соответствующее наказание.

Отметим, сегодня в Жогорку Кенеше обсуждают заключение Госкомиссии по событиям, произошедшим в селе Кой-Таш 7-8 августа. Депутаты должны дать политическую оценку фактам изложенным в заключении.