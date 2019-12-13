Кыргызстан и Самарская область станут побратимами

Взаимная презентация экономического и туристического потенциала Кыргызстана и Самарской области состоялась в ходе рабочей поездки посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова в этот российский регион.

Здесь, как проинформировали в посольстве, состоялись встречи Джекшенкулова с первый заместителем руководителя администрации Губернатора Самарской области Владимиром Терентьевым, главой городского округа Самара Еленой Лапушкиной.

Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Кыргызстаном и Самарской областью в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, туристической сферах, налаживания связей между потенциальными инвесторами и бизнесменами. Стороны договорились об организации совместных культурных мероприятий в рамках предстоящего Перекрестного года между КР и РФ в 2020 году.

Достигнуты договоренности о развитии двусторонней договорно-правовой базы между КР и Самарской областью, подписании соглашений об установлении побратимских связей, о взаимодействии торгово-промышленных палат.

"Руководством области и города дана высокая оценка трудолюбию, толерантности кыргызстанцев, живущих здесь. И выражена готовность продолжить совместную работу по созданию благоприятных условий для их пребывания", - отметили в посольстве КР.

Аликбек Джекшенкулов встретился с активистами местной кыргызской диаспоры, посетил городской рынок "Мой Кировский – вещевой", где работает более 2000 соотечественников, а также строительный объект ООО "Луч", на возведении которого трудятся граждане КР, ответил на интересующие кыргызстанцев вопросы.