События в Кой-Таше: Генпрокуратура должна дать оценку действиям МВД и ГКНБ

В своем заключении Госкомиссия рекомендует Жогорку Кенешу дать политическую оценку тем событиям. Правительству рекомендуется рассмотреть ответственность должностных лиц ГКНБ и МВД за упущения в работе, а Генеральной прокуратуре дать правовую оценку их действиям 7 и 8 августа.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков в ходе заседания заявил, что в настоящее время ведутся служебные проверки.

- После завершения проверок, будут приняты меры ко всем должностным лицам, - сказал Жениш Разаков.

Кроме того, Госкомиссия рекомендует правительству рассмотреть возможность выплаты материальной компенсации пострадавшим. Их более 200 человек. А также найти деньги и улучшить материально-техническое обеспечение сотрудников правопорядка.

Генпрокуратуру просят также своевременно рассматривать все заявления граждан, связанных с теми событиями и обеспечить справедливое расследование.

По ссылке ниже можно скачать полный текст заключения Госкомиссии