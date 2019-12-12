Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Мэрия Бишкека объявила конкурс на строительство 6 мостов и ремонт 60 дорог

235  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия столицы готовится к следующему этапу реконструкции и ремонта дорог – второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", в рамках которого будет отремонтировано еще 60 улиц за счет гранта КНР.

В муниципалитете сообщили, что уже объявили конкурс компаний на строительство дорог. Наименование претендентов на участие в нем представила Канцелярия Советника по торгово-экономическим вопросам при Посольстве Китайской Народной Республики в КР. Всего в списке значатся три китайские компании: Power Construction Corporation of China Ltd, Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co. Ltd, китайская корпорация Сhina Road and Bridge Corporation, все они прошли квалификационный отбор в Китае.

Участникам конкурса передали всю необходимую документацию. Вскрытие конкурсных заявок состоится после новогодних праздников, 9 января 2020 года. Определит имя подрядчика конкурсная комиссия, в состав которой вошли дорожники, представители министерства экономики КР и китайской компании по управлению проектом, а также депутаты Бишкекского городского кенеша, по одному от каждой фракции.

Мэрия рассчитывает подписать договор с подрядчиком до конца января.

Напомним, что вторая фаза проекта рассчитана на два года. За это время в Бишкеке планируется построить 6 мостов и отремонтировать 60 дорог общей протяженностью более 70 километров, причем половина улиц находится в жилых массивах. Многие из этих дорог будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384002
Теги:
грант, Китай, конкурс, мост, ремонт, Бишкек, Кыргызстан, ремонт дорог, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  