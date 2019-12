Мэрия Бишкека объявила конкурс на строительство 6 мостов и ремонт 60 дорог

Мэрия столицы готовится к следующему этапу реконструкции и ремонта дорог – второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", в рамках которого будет отремонтировано еще 60 улиц за счет гранта КНР.

В муниципалитете сообщили, что уже объявили конкурс компаний на строительство дорог. Наименование претендентов на участие в нем представила Канцелярия Советника по торгово-экономическим вопросам при Посольстве Китайской Народной Республики в КР. Всего в списке значатся три китайские компании: Power Construction Corporation of China Ltd, Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co. Ltd, китайская корпорация Сhina Road and Bridge Corporation, все они прошли квалификационный отбор в Китае.

Участникам конкурса передали всю необходимую документацию. Вскрытие конкурсных заявок состоится после новогодних праздников, 9 января 2020 года. Определит имя подрядчика конкурсная комиссия, в состав которой вошли дорожники, представители министерства экономики КР и китайской компании по управлению проектом, а также депутаты Бишкекского городского кенеша, по одному от каждой фракции.

Мэрия рассчитывает подписать договор с подрядчиком до конца января.

Напомним, что вторая фаза проекта рассчитана на два года. За это время в Бишкеке планируется построить 6 мостов и отремонтировать 60 дорог общей протяженностью более 70 километров, причем половина улиц находится в жилых массивах. Многие из этих дорог будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.