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Почему погибли шахтеры в Сулюкте? - версии эксперта

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- Екатерина Улитина
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Шахтеры в Сулюкте могли погибнуть из-за отравления газом, вызванным плохим проветриванием шахт. Таким мнением поделился экспрт в топливно-энергетическом секторе Расул Умбеталиев.

По его мнению, существует три версии произошедшей трагедии. Шахтеры могли отравиться углекислым газом СО2, угарным газом СО-окись углерода или метаном СН4.

- Скорее всего, при проведении буро-взрывных работ, были повреждены старые горные выработки, где скопилось огромное количество СО2 и СН4. Но самое главное отсутствовала система проветривания или плохо осуществлялось доставка свежего воздуха. После взрывных работ очистной забой должен проветриваться в течении не менее 30 минут, - считает Расул Умбеталиев.

Эксперт уверен, что в шахтах не были соблюдены необходимые требования безопасности, что в конечном итоге могло стать причиной гибели людей.

- При групповом несчастном случае со смертельными исходами должна создаваться специальная государственная комиссия, с участием депутатов различного уровня, представителей местной власти, прокуратуры, ГКНБ, МВД, Эко-технической инспекции, Профсоюза и руководства шахты. Комиссия должна выявить истинные причины гибели шахтеров, выявить нарушения правил техники безопасности, определить степень виновности контролирующих органов и технического персонала угольного предприятия, - уверен эксперт.

Напомним, 10 декабря четверо горняков погибли в шахте. По предварительной информации МЧС, они отравились газом.


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URL: https://www.vb.kg/384003
Теги:
ГКНБ, отравление, погибшие, Кыргызстан, Расул Умбеталиев
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