Бишкексмог. В столице провели мирный митинг

Сегодня, 12 декабря, у Белого дома прошел мирный митинг #Бишкексмог.

Цель акции - привлечение внимания к проблеме смога в Бишкеке с требованием к властям соблюдения общих национальных стандартов по качеству воздуха.

Организаторы уведомляли о проведении молчаливой акции заранее и просили граждан, обеспокоенных экологической ситуацией в столице, выйти на площадь в масках.

На призыв откликнулись порядка ста человек.

Сотрудники милиции попытались запретить проведение акции, ссылаясь на постановление суда о запрете до 1 января проводить акции и митинги на территории Первомайского района. Участники митинга, в свою очередь, заявили об ущемлении их прав.