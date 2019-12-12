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#Бишкексмог. В столице провели мирный митинг

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- Оксана Гут
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Сегодня, 12 декабря, у Белого дома прошел мирный митинг #Бишкексмог.

Цель акции - привлечение внимания к проблеме смога в Бишкеке с требованием к властям соблюдения общих национальных стандартов по качеству воздуха.

Организаторы уведомляли о проведении молчаливой акции заранее и просили граждан, обеспокоенных экологической ситуацией в столице, выйти на площадь в масках.

На призыв откликнулись порядка ста человек.

Сотрудники милиции попытались запретить проведение акции, ссылаясь на постановление суда о запрете до 1 января проводить акции и митинги на территории Первомайского района. Участники митинга, в свою очередь, заявили об ущемлении их прав.


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URL: https://www.vb.kg/384004
Теги:
митинг, экология, Бишкек, Кыргызстан
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