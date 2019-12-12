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"Джеруй": Успех приходит тогда, когда налаживается разговор

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- Оксана Гут
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Успех приходит тогда, когда налаживается разговор. Об этом сегодня, 12 декабря, на круглом столе о деятельности ОсОО "Альянс Алтын" за 2019 год отметил его Генеральный директор Михаил Шубин.

На мероприятии, где собрались представители профильных ведомств, эксперты в области инвестиций и горнорудной отрасли, глава компании лично рассказал о проделанной работе в уходящем году на пути к долгожданной реализации проекта "Джеруй".

В частности, Шубин напомнил, что еще в ноябре на отстроенном карьере началась добыча руды и первые пять тысяч тонн уже отправлено на склад. К Новому году планируется завершить строительно-монтажные работы золотоизвлекательной фабрики. И уже в марте 2020 года компания рассчитывает получить первый слиток золота.

Вопрос экологии

После запуска фабрика будет перерабатывать 1,3 млн тонн руды в год по технологии чанового выщелачивания. Что особо стоит отметить, такая технология фактически на 100 % исключает попадания руды и жидкости, используемой при переработке, в почву и воду.

Экологичность проекта "Джеруй" - это особая тема, учитывая, что вокруг рудника сельскохозяйственный земли.

Так, по заверениям Михаила Шубина, "хвосты" будут складироваться сухим методом, то есть сгущаться, фильтроваться и вывозится автомобилями в отвал. Что гарантирует от прорыва дамб.

Также в технологической части запроектирован полный водооборот золотоизвлекательной фабрики. То есть вода будет использоваться внутри фабрики и ни одного литра не будет сброшено в реки – не получится технически.

Глава "Альянс Алтын" рассказал и о том, что ЗИФ использует оборудование лучших мировых брендовых фирм - шведское, итальянское, канадское, финское.

- Российское и китайское оборудование не используем. Что, конечно, удорожает нашу фабрику. Но тем самым мы исполняем свои обещания о применении самых современных оборудования, методов и технологий, - отметил Шубин.

Трудоустройство

В этом году, по данным ОсОО, на руднике в постоянном режиме работали порядка 15 подрядных организаций, примерно 600 человек. Большая часть из них граждане Кыргызстана. В начале второго квартала 2020 года численность сотрудников-кыргызстанцев планируется увеличить в разы. К слову, средняя зарплата на "Джеруе" составляет 500 долларов.

- Около 2 тысяч человек будут набираться на работу в "Алтын Альянс" при разработке и добычи золота. Где-то 90% из них составят жители Таласской области. В частности, члены малоимущих семей, они будут устраиваться на работу по конкурсу и обучаться за счет "Алтын Альянса". Думаю, очень большая проблема с безработицей в нашем регионе решится, - высказался полномочный представитель правительства в Таласской области Марат Мураталиев.

Развитие региона

Еще не начав работать "Алтын Альянс" в период с 2015 по ноябрь 2019 года оплатил в бюджет страны 602,1 млн сомов. Также дополнительно в Фонд "Бакубат Талас" внесено 450 млн сомов, за счет которых финансируются социальные проекты в Таласской области и выдаются доступные кредиты с низкой процентной ставкой для развития малого и среднего предпринимательства.

- 40 % от суммы идут на безвозмездные социальные проекты (медицина, спорт, культура), которые разрабатываются местным сообществом, акимами, губернатором. А наблюдательный совет, в который входят представители четырех районов области, города Талас и сельского округа, утверждают их, - сообщил глава "Альянс Алтына" Михаил Шубин.

В целом, напрямую в фонд развития Таласской области будет отчисляться 2 % от реализации золота.

- Дать 2% от валовой продукции на развитии региона - это большое дело. Вы правильно ступаете на рентабельный путь, отдавая часть средств на предпринимательство, чтобы они давали отдачу, -выразил мнение председатель Ассоциации геологов и горнопромышленников КР Орозбек Дуйшеев, и продолжил. - Хочу, отметить, что "Джеруй" одно из лучших месторождений, по оценке горняков Кыргызстана. Но, к сожалению, более 30 лет оставался неосвоенным. Сегодня доклад компании был очень хороший, мы, наконец, пришли к единому мнению. Будем надеяться, что реализация этого проекта даст хороший эффект в будущем для государства.

Эффективность проекта "Джеруй" уже сейчас отмечает эксперт по инвестициям в горнорудной отрасли Кубан Ашыркулов.

- Сейчас, когда идет реализация проекта, можно отметить положительную тенденцию развития других проектов в Таласской области. Считаю, что именно успешная реализация "Джеруя" даст толчок для развития других месторождений. Важный момент – это, конечно, открытость о которой сегодня многие говорили. Это именно вовлечение местного населения, доставление полной информации, обсуждение всех вопросов, - считает Ашыркулов.

К слову об обсуждении значимых для страны проектов академик НАН КР, доктор физико-математических наук Алтай Борубаев выступил с предложением.

- Я родился в Таласской области, моя молодость прошла там, свой отпуск я проводил на джайлоо "Джеруй", где сейчас и добывается золото. Поэтому мне небезразличен этот вопрос. У нас есть институт горной физиологии при НАН КР, ученые могли бы принести большую пользу в сотрудничестве с компаниями, разрабатывающими недра, хотя бы рекомендациями, - сказал Борубаев.

Для справки:

Месторождение Джеруй расположено в Бекмолдоевском айыльном аймаке на территории Таласского района Таласской области. Общее количество подтвержденных запасов золота составляет порядка 88 тонн.

Компания "Альянс Алтын" с 2015 года вложила в реализацию проекта 961 млн долларов. В том числе: 373 млн долларов на запуск проекта и 589 млн долларов на снятие претензии предыдущего владельца лицензии к правительству КР.

Проект строится за счет двух источников – 70% привлеченный кредит крупнейшего инвестиционного банка ВТБ, что тоже является большим прорывом в привлечении инвестиций в Кыргызстан и 30% из собственных средств акционеры компании.


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URL: https://www.vb.kg/384005
Теги:
горнодобывающий сектор, золото, инвестиции, Таласская область, Кыргызстан, Альянс Алтын, Джеруй
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