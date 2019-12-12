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Суд арестовал счета СМИ по иску Матраимовых

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- Екатерина Улитина
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Иски получили издания "Азаттык", "Клооп", "24.kg", а также журналист Али Токтокунов. Отмечается, что на банковские счета информационных агентств Свердловский районный суд Бишкека наложил арест.

По данным Kloop.kg, иск подал не только Райымбек Матраимов, но и его брат депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, а также их жены.

Истцы просят взыскать 22 млн сомов с "Азаттык", 12,5 с "Клооп" и 15 млн с "24.kg".

Предположительно, причиной иска стала публикация совместного расследования "Азаттык" и "Клооп" о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов. "24.kg" разместило в своей ленте текст данного расследования.

Институт Медиа Полиси выступил с критикой судебного решения об аресте счетов СМИ.

- Суд не может и не должен разорять СМИ, и поэтому даже если примет решение об удовлетворении иска в части опровержения, то при назначении моральной компенсации суд обязан исходить из требований разумности, справедливости и соразмерности компенсации, - говорится в сообщении организации.

Иниститут Медиа Полиси отмечает, что решение Свердловского суда об аресте счетов будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

Ранее, Райымбек Матраимов предупреждал, что намерен судиться с журналистами.


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URL: https://www.vb.kg/384006
Теги:
СМИ, суд, Искендер Матраимов, Кыргызстан, Раимбек Матраимов
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