Бишкекский горсуд прокомментировал иск Матраимовых к СМИ

9 декабря в производство Свердловского районного суда города Бишкек поступило гражданское дело по исковому заявлению Искендера и Райымбека Матраимовых, а также М.Ш Джумаевой, У.С. Тургуновой и Общественного благотворительного фонда "Фонд имени Исмаила Матраимова" к журналисту Али Токтокунову, учреждению "Азаттык Медиа", ОФ "Клооп Медиа", информационному агентству 24.kg о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании морального вреда.

Как сообщает пресс-служба Бишкекского горсуда, 9 декабря вышеуказанное гражданское дело путем автоматического распределения дел передано судье Жылдыз Ибраимовой.

10 декабря определением судьи Свердловского районного суда города Бишкек Жылдыз Ибраимовой дело принято к производству суда и назначено предварительное судебное заседание на 19 декабря 2019 года к 14:00 часам.

Также 10 декабря рассмотрено заявление истцов об истребовании сведений из банковских и финансово-кредитных учреждений Кыргызской Республики в целях обеспечения иска и вынесено определение об их истребовании и о наложении ареста, в случае их наличия.

В определении было указано, что в случае наличия денежных средств на расчётных счетах, принадлежащих Али Токтакунову, учреждению "Азаттык Медия", общественному фонду "Клооп Медия", информационному агентству "24.кg", наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах Али Токтакунова на сумму 10 000 000 (десять миллионов) сомов;

на расчетных счетах учреждения "Азаттык Медиа" - на сумму 22 500 000 (двадцать два миллион пятьсот тысяч) сомов;

на расчетных счетах Общественного фонда "Клооп Медия" - на сумму 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) сомов;

на расчетных счетах Информационного агентство "24.кg" - на сумму 15 000 000 (пятнадцать миллионов) сом.

Вместе с тем, отмечается, что стороны вправе обжаловать данное определение в вышестоящую инстанцию в предусмотренный процессуальным законом срок. Согласно ст. 144 ГПК КР арест на имущество или денежные средства налагается в пределах суммы иска и судебных расходов.

Справка от Бишкекского горсуда:

Статья 145 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики гласит, что заявление об обеспечении иска рассматривается судом (судьей) не позднее следующего дня после его поступления в суд без извещения ответчика и других лиц, участвующих в деле. О принятии мер обеспечения иска суд (судья) выносит определение. Рассмотрение заявление об обеспечении иска это обычная норма, предусмотренная законом по всем искам , где есть требование о взыскании суммы. Заявление об обеспечении иска суд обязан рассмотреть не позднее следующего дня со дня поступления дела в суд. В данном случае судом это заявление рассмотрено путем вынесения определения, где указано, что в случае обнаружения денежных средств на расчетных счетах ответчиков -наложить арест только в пределах суммы заявленных требований, а не на все денежные средства. Рассмотрение заявления об обеспечении иска -это требование норм ст 145 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, которое суд не вправе игнорировать. Такого рода определения обжалуются ответчиками в установленном законом порядке. Определения были незамедлительно направлены сторонам и у ответчиков имеется процессуальное время обжаловать указанное определение в БГС.